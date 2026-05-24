Mistrzyni US Open nie zagra ze Świątek. Oto ew. rywalka Polki w 2. rundzie

W czwartek poznaliśmy drabinkę tegorocznego Roland Garros. Oczy wokół ścieżki Igi Świątek skupiły się przede wszystkim wokół tego, z kim może się potencjalnie zmierzyć w trzeciej rundzie. Tam istnieje prawdopodobieństwo starcia z Jeleną Ostapenko. Najpierw jednak obie zawodniczki muszą dotrzeć do tej fazy. Polka i Łotyszka swoje premierowe pojedynki w Paryżu rozegrają dopiero jutro - nasza reprezentantka zagra z Emerson Jones, a mistrzyni French Open 2017 - z Ellą Seidel.

Dziś Świątek i Ostapenko poznały swoje ewentualne przeciwniczki w 1/32 finału. Najpierw wyłoniono potencjalną rywalkę dla Jeleny. Okazała się nią Magda Linette, która po heroicznym boju pokonała Terezę Valentovą 5:7, 6:4, 7:6(9). Poznanianka przegrywała już 2:4 w drugim secie, a mimo to doprowadziła do decydującej odsłony. W niej zmagała się z problemami zdrowotnymi, ale zdołała je przezwyciężyć i wygrała z utalentowaną Czeszką. Później doszło do pojedynku pomiędzy Sarą Bejlek i Sloane Stephens. Chociaż Amerykanka jest finalistką tego turnieju z 2018 roku i mistrzynią US Open 2017, to faworytką meczu była raczej 35. rakieta świata.

Sara Bejlek kontra Sloane Stephens w pierwszej rundzie

Mecz rozpoczął się od serwisu Bejlek. Na "dzień dobry" obie panie utrzymały swoje podania. Ciekawiej zrobiło się w trzecim gemie. Wówczas pojawiły się w sumie trzy break pointy dla Stephens. Mimo to Czeszka nie dała sobie odebrać serwisu. Podobnie zdarzyło się w trakcie piątego rozdania, kiedy to Amerykanka posiadała jedną piłkę na 3:2. Sara przetrwała trudne momenty i sama przeszła do ataku - do tego stopnia, że już w ósmym gemie wypracowała sobie premierowego setbola. Wówczas Sloane przedłużyła jeszcze rywalizację w premierowej odsłonie, ale tylko na moment. Po chwili reprezentantka naszych południowych sąsiadów nie straciła punktu przy własnym podaniu i zapisała na swoim koncie wynik 6:3.

Bejlek kontynuowała napór na starcie drugiej części pojedynku. W pewnym momencie miała nawet break pointa na 3:0. Stephens przez długi czas utrzymywała dystans jednego przełamania do rywalki, ale w ósmym gemie Sara dopięła swego. Znów zdobyła "oczko" na returnie i dzięki temu podawała po awans do środowego meczu drugiej rundy. Czeszka wykonała swoje zadanie, wracając jeszcze na koniec ze stanu 15-30. Po 82 minutach rywalizacji 35. rakieta świata mogła się cieszyć ze zwycięstwa 6:3, 6:2. Reprezentantka naszych południowych sąsiadów czeka już zatem w kolejnej fazie na Igę Świątek albo Emerson Jones.

