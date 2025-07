Wyśmienicie podczas tegorocznego Wimbledonu spisała się Iga Świątek. Ta dość nieoczekiwanie zdołała dojść do finału imprezy, a następnie bezproblemowo go wygrała 6:0,6:0 z Amandą Anisimową. W ten sposób nie dość, że poprawiła swój najlepszy dotychczasowy wynik (ćwierćfinał w 2023 roku), to zapisała się w historii jako pierwsza Polka, która zdołała zwyciężyć to trofeum.