Minimum 160 zł za finał z udziałem Igi Świątek w Warszawie

Od 60 zł za najtańszy bilet za pierwsze rundy, 750 zł najdroższy - za finał

Zakładając, że Iga Świątek dojdzie do finału i ktoś chciałby zobaczyć wszystkie jej spotkania od środy do niedzieli, to za bilet w kategorii IV musiałby zapłacić 560 zł, w kategorii III - 660 zł, II - 760 zł, I - 860 zł, a VIP - 2450 zł.

W Pradze dużo taniej, ale bez Igi Świątek

Czy to drogo? Tydzień później rozpoczyna się turniej w Pradze na kortach Sparty, również WTA 250. Z a najtańszy bilet na pierwsze dni turnieju trzeba zapłacić 150 koron, czyli ok. 30 zł. Za finał w tej samej kategorii cenowej - 225 koron, czyli około 42 zł. Za finał w kategorii VIP - 2500 koron, czyli 480 zł.

Turniej na nawierzchni twardej. Tego chciała Iga Świątek

Warsaw Open rozegrany zostanie w tym samym miejscu co w poprzednim sezonie, ale w zupełnie innych warunkach. Tenisistki będą grać na twardej nawierzchni, takiej samej na jakiej rywalizują podczas US Open - Leykold. W ubiegłym roku grano na kortach ziemnych, co mimo, że to ulubiona nawierzchnia Świątek, akurat w tym momencie sezonu, było dla niej wielką niedogodnością.