Mikrofony tego nie wychwyciły. Jasny przekaz do Świątek. "Gdzie jest Tomek?"

"Widzę u niego bardzo dobre podejście, wizję, a dodatkowym atutem jest jego ogromne doświadczenie na najwyższym poziomie w tenisie. Wiadomo, że to zawsze ważne, żeby poznać się lepiej, ale za nami bardzo dobry start relacji, a ja nie mogę się doczekać powrotu do rywalizacji " - napisała Polka w mediach społecznościowych. I to właśnie Belg towarzyszy jej w ostatnim tegorocznym turnieju, WTA Finals.

Kibice chcą odpowiedzi od Igi Świątek. "Gdzie jest Tomek?" na korcie w Rijadzie

O sprawie dopiero dzień po spotkaniu na łamach Polskiej Agencji Prasowej opowiedział Ambasador RP w Królestwie Arabii Saudyjskiej. "W trakcie meczu słyszałem, jak kibice skandowali: "Gdzie jest Tomek?". Na pewno dla Belga to duże wyzwanie, ale to Iga powinna się wypowiedzieć w tej sprawie. W sporcie najważniejszy jest wynik. Póki co widać, że to wszystko się dopiero rozkręca i zaczyna wyglądać tak, jak powinno - oznajmił Robert Rostek.