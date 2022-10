Michniewicz puszcza oko do Igi Świątek. "Konkurencja nie śpi"

"Starszy pan z "paletkom". Iga, konkurencja nie śpi" - napisał na swoim instagramie Michniewicz. Jest to oczywiście nawiązanie do niezwykle popularnych w ostatnich tygodniach memów, gdzie w rolach głównych występują Robert Lewandowski i Iga Świątek właśnie, a ich temat jest "rywalizacja" tej dwójki o tytuł Sportowca Roku w Polsce.

Czesław Michniewicz z humorystyczną interakcją w stronę Igi Świątek

Zarówno Świątek, jak i Lewandowski, niedawno odnieśli się do nich, twierdząc, że te obrazki również ich po prostu śmieszą. W czasie ostatniej konferencji prasowej firmy PZU, której jest ambasadorką, światowa jedynka zapytana o ten temat stwierdziła nawet, że z pewnością poruszy go przy najbliższym spotkaniu z najlepszym polskim piłkarzem.

Zdjęcie Iga Świątek i Robert Lewandowski na trybunach kortu im. Philippe'a Chatriera w Paryżu / AFP

Wracając do tenisowej dyspozycji Michniewicza, to musi ona być co najmniej niezła, przynajmniej wnioskując po komentarzach. Jego były podopieczny z Legii Warszawa, Josue, skwitował zdjęcie krótko - "Nadal".