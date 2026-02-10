Lindsey Vonn to jedna z najgłośniejszych bohaterek tegorocznych igrzysk olimpijskich Mediolan-Coritina. Legendarna Amerykanka postanowiła walczyć o czwarty w karierze medal mimo poważnego urazu, jakim jest zerwanie więzadła krzyżowego w kolanie. Niestety, jej niedzielny przejazd zakończył się dla niej fatalne. 41-latka z impetem runęła na stok i ze złamaną nogą została przetransportowana helikopterem do szpitala. Ma już za sobą dwie operacje.

Publicznego wsparcia Lindsey Vonn udzieliła w sieci najlepsza polska tenisistka Iga Świątek. - Moje myśli są z Tobą - napisała po kraksie Amerykanki nasza wiceliderka rankingu WTA, przygotowująca się obecnie do występu na turnieju w Dosze.

Iga Świątek wsparła Lindsey Vonn. Traumatyczne wspomnienia Polki ze stoku

W tym kontekście warto przypomnieć, że Iga Świątek już niejednokrotnie wypowiadała się na temat legendarnej amerykańskiej narciarki oraz jej rodaczki Mikaeli Shiffrin, z którą raz po raz wchodziła w interakcje. Polka była pytana o obie zawodniczki między innymi na jednej z konferencji prasowych podczas US Open A.D. 2023.

- Jeszczem szczęśliwa, że miałem okazję je poznać. To znaczy nie spotkałam się jeszcze osobiście z Mikaelą, ponieważ ona zawsze jest w trasie, podobnie jak ja. Trudno jest znaleźć na to czas. Ale stanowi dla mnie wielką inspirację. Czuję, że nasze dyscypliny są ze sobą połączone. To jedyne indywidualne sporty, w których kobiety startują w tych samych imprezach, mają ten sam rytm, co mężczyźni. Więc możemy mieć podobne doświadczenia. A kiedy słyszałam wywiady Mikaeli, czułam, że po części jesteśmy identyczne. Dobrze jest mieć kogoś, kogo można podpatrywać i kto przeżywa podobne doświadczenia, z których można czerpać - mówiła wówczas Iga Świątek.

Przy okazji Polka została zapytana także o swoje doświadczenie dotyczące jazdy na nartach. Jak okazuje się, jest ono traumatyczne. Nasza tenisistka przyznała, że po raz ostatni próbowała swoich sił na stoku w wieku 7 lat, gdy uczestniczyła w kraksie, która... mogła zakończyć się fatalnie.

O mój Boże. Gdy ostatni raz jeździłam na nartach miałam 7 lat i miałam wypadek, przez który mogłam zginąć. Więc naprawdę się przeraziłam

I dodała: - Zazwyczaj nie wpadam zbyt łatwo w strach, ale to mnie zastopowało. I to był mój ostatni raz. Przykro mi z tego powodu, ponieważ teraz, gdy już gram zawodowo, nie mam czasu na tego typu dyscypliny sportu. Ale życzyłabym sobie, by tak było. A to na pewno było dla mnie traumatyczne przeżycie. Może mądrzej było przestać, gdy boisz się sportu, w którym adrenalina jest wysoka, a ty musisz być skupiona i gotowa z powodu niebezpieczeństwa.

Iga Świątek AFP

Iga Świątek Rex Features/East News via ZUMA Press Wire/Shutterstock East News

Lindsey Vonn Associated Press East News

