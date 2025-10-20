Miała okazję współpracować ze Świątek. Teraz ujawnia prawdę o Idze

Iga Świątek od kilku lat pozostaje jedną z czołowych tenisistek świata. Polka, wielokrotna triumfatorka turniejów wielkoszlemowych i wiceliderka rankingu WTA, nie tylko zachwyca na korcie, ale też buduje imponujące portfolio współprac sponsorskich. Jej profesjonalizm, autentyczność i charyzma sprawiają, że marki z różnych branż chętnie powierzają jej rolę ambasadorki. Wśród partnerów Świątek znajdują się tak znane firmy jak Rolex, VISA, Lego, Infosys czy Porsche. W kwietniu 2024 roku do tego grona dołączyła prestiżowa francuska marka kosmetyczna Lancome.

Współpraca tenisistki z Lancome to dla obu stron coś więcej niż tylko kampania reklamowa. "Z radością będę uczestniczyć także w kolejnych, ważnych inicjatywach realizowanych wspólnie z Lancome, ponieważ łączy nas wspólna misja i wartości" - mówiła Świątek w materiale prasowym marki, gdy ogłaszano rozpoczęcie współpracy. Efekty tego partnerstwa można było niedawno podziwiać w sesji zdjęciowej, w której nad wizerunkiem Igi czuwała polska make-up ambasadorka Lancome - Ewelina Krasoń.

Krasoń to jedna z najbardziej rozpoznawalnych makijażystek w Polsce, mająca na koncie współpracę z największymi gwiazdami, takimi jak Doda, Anna Lewandowska, Sylwia Grzeszczak, Małgorzata Rozenek czy Karolina Pisarek. Jak sama przyznała, praca z Igą Świątek była dla niej wyjątkowym doświadczeniem. "Uwierzcie, że przy takich sesjach każda minuta jest na wagę złota. Na make-up Igi zazwyczaj mam maksymalnie 45 minut - w tym samym czasie robione są włosy i manicure, więc najważniejsza jest koncentracja" - zdradziła w relacji na InstaStories.

Mimo intensywnego tempa i ograniczonego czasu, atmosfera na planie była pełna pozytywnej energii. "Ta sesja była dla mnie najlepszym projektem, przy którym pracowałam. Jestem na maksa dumna z efektu, cały team był TOP! Iga jest szalenie inteligentną dziewczyną z super poczuciem humoru. Praca z nią to dla mnie zawsze przyjemność" - dodała makijażystka.

Świątek powoli kończy sezon - przed nią pozostały już tylko dwa turnieje: prestiżowe WTA Finals w Arabii Saudyjskiej (1-8 listopada) oraz play-offy Billie Jean King Cup w Gorzowie Wielkopolskim (14-16 listopada). Po zakończeniu rozgrywek Polka będzie mogła wreszcie odpocząć i zregenerować siły przed kolejnym sezonem.

