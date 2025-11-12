Miała 13 lat, gdy się zaczęło. "W szkole się ze mnie śmiali". Iga Świątek ujawniła powód

Odpowiedź brzmi: o muzykę. A mówiąc bardziej precyzyjnie o Talyor Swift. Nie jest żadną tajemnicą fakt, że Iga Świątek jest wielką fanką amerykańskiej wokalistki. Polka już wielokrotnie wspominała o tym publicznie w wielu wywiadach. A gdy w 2024 roku udała się na jej koncert, zalała się łzami i pisała o jednym z najpiękniejszych dni w jej dotychczasowym życiu.

W październiku tego roku Talyor Swift spełniła kolejne marzenie wiceliderki rankingu WTA. Podarowała jej osobisty list i zestaw upominków związanych ze swoim najnowszym albumem zatytułowanym "The Life of a Showgirl".

Sympatia Igi Świątek do słynnej artystki może być tak wielka między innymi dlatego, że zaczęła się już jakiś czas temu. A cała sprawa ma dość ciekawe czy wręcz zaskakujące tło, o czym opowiedziała w jednym z wywiadów sama zainteresowana.

Iga Świątek ujawnia po latach. Przez to śmiali się z niej w szkole

Mowa o rozmowie z magazynem "Elle", w którym Iga Świątek została zapytana między innymi o to, kto jest jej idolką.

- Kiedy byłam nastolatką, uwielbiałam komedie romantyczne. Obejrzałam wszystkie z Julią Roberts i Sandrą Bullock. Wspaniałe aktorki. Z kolei niemalże ikoną popkultury jest dla mnie Taylor Swift. Perfekcjonistka podobnie jak ja. Wydaje się, że z jednej strony wszystko w karierze ma idealnie zaplanowane, a z drugiej jest tak naturalna. Podziwiam to. Kiedyś nawet pomyślałam, że gdybym była sławna, chciałabym zachowywać się tak jak ona w różnych sytuacjach - powiedziała polska tenisistka.

I kontynuując wątek związany z Taylor Swift, dodała:

Słuchałam jej nałogowo od 13. do 16. roku życia, później zrobiłam sobie przerwę. Zresztą muszę przyznać, że w szkole niektórzy się ze mnie śmiali, że tak ją lubię

Co ciekawe, niedawno sprawa miała swój ciąg dalszy. - Kiedy ostatnio na Instagramie zobaczyłam mema: "Szkoły w Australii przesunęły egzaminy, bo były zaplanowane koncerty Taylor Swift", a ktoś skomentował: "A ze mnie się w szkole śmiali", to poczułam, że to o mnie - wyznała Iga Świątek.

Polska tenisistka przygotowuje się obecnie do ostatniego startu w tym sezonie. A będzie nim występ w barwach reprezentacji Polski podczas kwalifikacyjnych zmagań w Billie Jean King Cup w Gorzowie Wielkopolskim.

Sabalenka pokonuje Anisimovą w drodze do finału ATP. WIDEO © 2025 Associated Press

Iga Świątek Thomas SAMSON / AFP / Artur Widak / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Iga Świątek po triumfie w Wimbledonie przygotowuje się do US Open HENRY NICHOLLS / AFP / x.com @tecnifibre AFP

Iga Świątek Artur Widak / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP