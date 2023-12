Pod koniec października Coco Gauff potwierdziła, że rozstała się ze swoim trenerem - Pere Ribą i od tej pory jej jedynym szkoleniowcem stanie się Brad Gilbert. Była to zaskakująca decyzja, bowiem dopiero co razem świętowali wielkie sukcesy. Amerykanka w krótkim czasie wygrała turnieje WTA 500 w Waszyngtonie, WTA 1000 w Cincinnati oraz wielkoszlemowy US Open.