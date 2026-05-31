Gdyby pójść za pokusą i już po dwóch pierwszych gemach szukać prawideł, to wniosek byłby jeden: Iga Świątek szybko zaznaczyła, że Paryż, a szczególnie kort centralny Philippe'a Chatriera, to jej królestwo. Zresztą dokładnie tak w rozmowie z Interią mówiła trenerka rywalki, Sandra Zaniewska.

Niewytłumaczalne zwroty akcji. To nie była "ta" Iga Świątek

Najpierw na bardzo głęboką wodę wciągnęła Martę Kostiuk przy jej podaniu, gdy Ukrainka dwoiła się i troiła, by nie zostać już na dzień dobry przełamana. I dopiero przy trzynastej piłce zapewniła sobie ożywczy "punkcik". W odpowiedzi czterokrotna triumfatorka French Open dała popis na serwisie.

Wyglądało na to, że podopieczna Sandry Zaniewskiej jest w zdecydowanym odwrocie. Ale to było bardzo mylne, patrząc na to, w jak znakomitym stylu zdobyła punkt na 15:30 w trzecim gemie. Goniona po korcie przez Świątek fantastycznie odpowiedziała forhendem z linii. Iga za darmo oddała jej piłkę, a ta ruszyła do siatki i mocnym strzałem podbudowała się mentalnie. To, na swój sposób, był moment zwrotny, bo Kostiuk mocniej w siebie uwierzyła.

Nieco przytłumiona publiczność w końcu zagrała wyraźnie na jedną i głośną nutę, gdy obchodzące dziś 25. urodziny Iga była w trudnej sytuacji przy swoim podaniu. Przy przewadze, sposobiąc się do serwisu, usłyszała znakomity doping w rytm oklasków. I poniesiona nim nie dała się przełamać. W odpowiedzi to Kostiuk dała popis swoim podaniem, kończąc Świątek do zera.

Świetną wymianę oglądaliśmy na finiszu siódmego gema, który rozpoczął się od prowadzenia Ukrainki 30:0, ale błędy na polu serwisowym ogołociły ją z prowadzenia. Creme de la creme przyszedł przy pierwszym break'u. Iga zatrudniła rywalkę do przejażdżki od lewej do prawej wzdłuż linii. I do końca nie straciła skuteczności, dzięki czemu przeciwniczka w końcu nie dojechała do wymierzonego zagrania. Ale co stało się w kolejnym gemie? Na stadionie zapanowała istna konsternacja, po tym, jak w mgnieniu oka Polka oddała swój serwis do zera. Niebywałe, prawda?

Karuzela jednak dopiero się zaczęła rozkręcać, to znaczy nastąpił festiwal przełamań. Notowana na 13. miejscu w aktualizowanym na żywo rankingu WTA Ukrainka miała czego żałować, bo wygrzebała się z trudnego położenia, ale jak na dłoni widać było, jak bardzo nerwowe i "elektryczne" są godne siebie przeciwniczki.

"Miał być hit, a wyszedł...". Lawina błędów. Gdzie jest Świątek?

Gdyby ktoś miał wątpliwości, a chciał zobaczyć jeden moment w tym meczu dla potwierdzenia powyższej obserwacji, to rekomenduję dziesiąty gem. Świątek prowadziła 5:4 i mogła domknąć pierwszego seta, ale popełniła niemal wszystkie możliwe błędy, jakie tylko można sobie wyobrazić. Obie grały tak, jakby stres kompletnie pętał im nogi, a każda piłka ważyła tyle, co taczka z betonem.

Rozwiń

"Miał być hit, a wyszedł kit" - jakkolwiek pretensjonalnie brzmi to zdanie, dokładnie tak wyglądał pierwszy set starcia Świątek z Kostiuk. Ciekawe ilu kibiców, którzy przyszli jako tzw. neutralni, w trakcie spotkania opuściło obiekt w poszukiwaniu lepszych doznań w pełnym atrakcji miasteczku Rolanda Garrosa. Podsumowaniem tego, co widzieliśmy w otwierającej partii, była próba poradzenia sobie Świątek w ostatniej akcji, gdy przegrywała przy swoim podaniu 30:40. Do siatki ruszyła jakby tylko na alibi, strachliwie i niepewnie, zostawiając tyle przestrzeni Kostiuk, że Ukrainka zagraniem z linii z łatwością postawiła kropkę nad "i". Tylko 6 winnerów (przy 14 Kostiuk) i aż 25 niewymuszonych błędów - to był obraz tego, co w ciągu 61 minut pokazała, a raczej czego nie pokazała Świątek.

Kto liczył, że przerwa podziała na zawodniczki bardziej ożywczo, był w ogromnym błędzie. Z jednej strony wydawało się, że Kostiuk złapała nieco większy luz, ale jak długo można emocjonować się głównie błędami? Świątek nadal traciła punkty w sposób niewytłumaczalny, więc gdy popisała się akcją, walcząc o przełamanie w trzecim gemie, publiczność w końcu mogła odpowiedzieć brawami.

Aż żal było patrzeć na tak bezradną Igę Świątek. Nie do uwierzenia, ale od stanu 3:3 w pierwszym secie Polka nie obroniła ani jednego swojego podania! Do tego aż 39 błędów i tylko 13 winnerów. Pozostaje mieć tylko nadzieję, że ten występ w Paryżu posłuży do wyciągnięcia bardzo zdecydowanych wniosków. Na razie widać, że nawet Francisco Roig, ani król tego turnieju Rafael Nadal nie mają czarodziejskiej różdżki, aby w krótkim czasie odbudować naszą gwiazdę. To dowód na to, że sytuacja jest naprawdę bardzo poważna.

Z Paryża - Artur Gac

Iga Świątek JULIEN DE ROSA AFP

Marta Kostiuk JULIEN DE ROSA AFP





Casper Ruud - Karen Khachanov. Skrót meczu Polsat Sport