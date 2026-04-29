Medycy ujawnili ws. choroby Świątek. Zaskakujące doniesienia

Anna Dymarczyk

Anna Dymarczyk

Iga Świątek w swoim drugim meczu podczas turnieju w Madrycie nie czuła się zbyt dobrze. Mimo tego wygrała pewnie drugą partię przeciw Ann Li, później jednak kreczowała. Tajemnicze dolegliwości żołądkowo-jelitowe dotknęły nie tylko ją, a wiele zawodniczek i zawodników. Turniejowi medycy zostali zapytani o źródło problemu. Ich odpowiedź mogła zaskoczyć.

Pierwszego seta przeciw Ann Li Świątek przegrała w tie-breaku. W drugiej partii pokazała moc i ograła rywalkę do dwóch, ale w trzeciej potrzebowała pomocy medycznej po trzech przegranych gemach i ostatecznie zdecydowała się na zakończenie spotkania. Kort opuszczała ze łzami w oczach i sama twierdziła, że zazwyczaj starała się grać mimo chorób, ale tym razem nie dała rady.

Już niebawem Świątek rozpocznie zmagania na turnieju w Rzymie. Po nieudanym zakończeniu walki w Madrycie Polka wróciła do zdrowia i pokazała się już w stolicy Włoch, gdzie zaplanowany miała m.in. trening z Qinwen Zheng. 

Dobrze jest widzieć, że Świątek jest już w pełni zdrowa, a po niepokojących objawach nie ma śladu. Z rywalizacji w Madrycie wycofało się ponad 20 zawodniczek i zawodników, wiele z nich z powodu dolegliwości żołądkowo-jelitowych. Taki powód podała m.in. Ludmiła Samsonowa. Z rywalizacji deblistek zrezygnowała za to Coco Gauff, która mecz w singlu przeciwko Soranie Cirstei okupiła ogromnym wysiłkiem. 

Medycy turniejowi szukali przyczyny zakażenia

Wciąż oficjalnie nie wiadomo, co spowodowało problemy u zawodników i zawodniczek. Portal Puntodebreak.com podał, że powodem zatrucia mogły być podawane podczas imprezy tacos z krewetkami, nie potwierdzono jednak nigdzie tej informacji.

W rozmowie z francuskim "L'Equipe" medycy turniejowi przekazali, że "istnieje silne podejrzenie, że do zakażenia doszło poza terenem obiektu i że gracze spożywali różne pożywienie w różnych miejscach". Dodali, że nie udało się ustalić źródła zakażenia.

Nie ustalono też powiązania między jedzeniem serwowanym na turnieju, a chorobą, która dopadła sportowców. Ponadto lekarze stwierdzili, że "w Madrycie odnotowano rzeczywisty wzrost liczby przypadków wirusowych infekcji przewodu pokarmowego" w ostatnim czasie.

Tomasz Brożek
