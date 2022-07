Media wskazują! Tego brakuje Idze Świątek

Polka do zmagań na Wimbledonie przystąpiła bez jakiegokolwiek przetarcia w innej imprezie na trawie. Francuzka odarła ją z marzeń o awansie do czwartej rundy i jednocześnie przerwała kapitalną serię zwycięstw Świątek, która zatrzymała się na 37 meczach.

Media: Tego brakuje Idze Świątek

Poczynania naszej reprezentantki na kortach w Londynie skomentowały media z Wysp. "The Sunday Times" przyznaje, że ma ona potencjał by "stać się jedną z największych w historii dyscypliny". Aby tak się stało, musi jednak spełnić jeden warunek - znaleźć sposób na to, jak poradzić sobie w chwilach, gdy spotkania nie układają się na jej korzyść.

- W końcówce meczu z Cornet wydawało się, jakby straciła chęć do gry. Jej uderzenia były niecelne, a język ciała zamarł - napisano, dodając, że podczas pomeczowej konferencji prasowej Polka sama przyznała, że czuła się zdezorientowana na korcie.

Kolejnym występem Świątek będzie prawdopodobnie charytatywny mecz w Krakowie, w którym zagra obok m.in. Agnieszki Radwańskiej. Wydarzenie odbędzie się 23 lipca. Niedługo później ruszy turniej WTA w Warszawie, w którym także ją zobaczymy.

Wimbledon 2022. Gdzie oglądać w telewizji i w sieci?

Mecze 135. edycji Wimbledonu, między innymi z udziałem Igi Świątek oglądać można w kanałach telewizyjnych Polsat Sport, Polsat Sport Extra, Polsat Sport News oraz bez reklam w Polsat Sport Premium 1 i 2, a także w czterech specjalnych serwisach telewizyjnych Polsat Sport Premium 3, 4, 5, 6. Przez cały czas trwania turnieju kibice zobaczą na żywo kilkaset godzin transmisji meczowych, a także codzienny program studyjny oraz kronikę meczową. Dzięki serwisowi Polsat Box Go wszystkie mecze ze sportowych anten Polsatu można także oglądać na wielu urządzeniach, również tych mobilnych.

