Media: To nie koniec zmian u Igi Świątek. Głośno o kolejnym rozstaniu w ekipie Polki

US Open 2024 był ostatnim turniejem wielkoszlemowym, do którego Iga Świątek przystąpiła we współpracy z Tomaszem Wiktorowskim. W piątek 4 października tenisistka za pośrednictwem mediów społecznościowych podziękowała dotychczasowemu trenerowi za wspólne trzy lata i poinformowała, że na tym koniec.