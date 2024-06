Media: Jest decyzja ws. Lewandowskiego. Wiadomo, co z meczem z Austrią

Tuż przed rozpoczęciem Euro 2024 z obozu reprezentacji Polski napłynęła naprawdę zła informacja - oto bowiem m.in. kapitan drużyny, Robert Lewandowski, doznał kontuzji, która wykluczyła go z pierwszego spotkania na europejskim czempionacie. Sztab medyczny kadry robił wszystko, by "Lewy" jak najszybciej powrócił do pełni sprawności i... wedle najnowszych medialnych doniesień zapadła już decyzja co do tego, czy napastnik zagra z Austrią 21 czerwca.