Od szóstego gema nieco się przebudziła. Po częściowym "odłamaniu" poszła za ciosem i na tablicy wyników za parę chwil było już 4:4. Hontama zaczęła się irytować, jej skromne warunki fizyczne zaczęły odgrywać coraz ważniejszą rolę (ma ona 164 centymetry wzrostu). Nie była w stanie przerwać zmiany strony dominującej w tym meczu i to Świątek ostatecznie zapisała seta na swoje konto. Polka nie zrobiła tego w najbardziej efektownym stylu, miała tylko 53 procent pierwszego podania, ale najważniejszą rzeczą jest wynik.

Drugą partię czterokrotna zwyciężczyni turniejów wielkoszlemowych zaczęła źle, od utraty serwisu do 30, ale szybko się zrehabilitowała. W kolejnych dwóch gemach po stronie returnu wygrywała aż do 15. Po kilku kolejnych minutach miała komfort wyniku 5:1, co zwiastowało, że przed nielicznie zgromadzonymi kibicami na korcie centralnym w Tokio została tylko końcówka konfrontacji.