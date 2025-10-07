Mecz w Wuhanie przerwany, już biją na alarm. Poszło o Igę Świątek

Podczas gdy za naszymi oknami panuje przepełniona szarością jesienna słota, wschodnia część Chin mierzy się z upałami, które w połączeniu z wysoką wilgotnością powietrza, stają się niezwykle dotkliwe dla rywalizujących tam tenisistów i tenisistek.

Wraz z początkiem tego tygodnia panie zainaugurowały swoje zmagania w tysięczniku rozgrywanym na kortach w Wuhanie. I już pierwszym dniu imprezy warunki atmosferyczne zakłóciły plany organizatorów. Ci na pewien czas zawiesili mecze, które miały odbywać się na odkrytych kortach. Do użytku wdrożyli jedynie kort centralny, nad którym rozłożony został dach. Odczuły to między innymi Polina Kudermietowa oraz Elise Mertens, które musiały opuścić plac gry po pierwszym secie. Sytuacja nie zmieniła się także we wtorek. Już doszło do kolejnych opóźnień.

WTA 1000 Wuhan. Upały utrudniają rywalizację

O tym, jak wdaje się ze znaki aura w Wuhanie, świadczy ostatnie nagranie opublikowane w sieci przez Igę Świątek, która po treningu musiała wykręcać swoją koszulkę, z której pot lał się wręcz strumieniami.

Portal "Sportskeeda" zaznacza, że także Emma Raducanu dzieliła się z kibicami tym, jakie warunki panują w Wuhanie, wrzucając odczyt pogody z jego południowej dzielnicy - Jiangxia. Temperatura powietrza wyniosła wówczas 34 stopnie Celsjusza, lecz ta odczuwalna była o 3 "oczka" wyższa.

Wpis Emmy Raducanu @emmaraducanu ESP/Instagram

Wspomniana redakcja bije więc na alarm, pisząc o "palącym upale" i zaznaczając, że "warunki pogodowe panujące podczas zawodów WTA 1000 w Wuhanie znalazły się pod szczególną obserwacją".

Pomimo trudnych warunków. Emma Raducanu i Iga Świątek wyjdą na kort, aby rozpocząć swój udział w turnieju

Iga Świątek jako tenisistka rozstawiona z numerem drugim przystąpi do turniejowej drabinki od drugiej rundy, w której zmierzy się dziś z czeską tenisistką Marie Bouzkovą. Przypomnijmy, że dla naszej wiceliderki rankingu WTA jest to pierwszy w karierze występ na kortach w Wuhanie.

- Nigdy tam nie byłam. Nie mam pojęcia, jak wygląda obiekt ani korty. Myślę, że fajnie będzie zobaczyć nowe miejsce - mówiła Polka po imprezie w Pekinie. Teraz sama przekonuje się na własnej skórze, jak gorąco może być w Wuhanie.

Iga Świątek ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Iga Świątek AFP7 vía Europa Press/Associated Press/East News / Nur Photo/East News ARTUR WIDAK East News