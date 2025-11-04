Mecz Świątek już "rozstrzygnięty". Przyznali wprost, niepokojący werdykt

Gdyby wczoraj wszystko poszło zgodnie z planem, to od kilkunastu godzin Iga Świątek cieszyłaby się z awansu do najlepszej czwórki WTA Finals. Amanda Anisimova w trzech partiach uporała się z Madison Keys, co oznaczało, że zwycięstwo Polki 2:0 nad Jeleną Rybakiną gwarantowało raszyniance przepustkę do półfinału. Zaczęło się dobrze, bo nasza rodaczka triumfowała 6:3 na otwarcie. Później jednak nie miała absolutnie nic do powiedzenia. Kazaszka dokonała udanego powrotu i już może szykować się do decydującej fazy zawodów.

"Po prostu starałem się kontynuować to, co robiłam w pierwszym secie i możliwe, że robiłam to trochę gorzej. Jak Jelena zaczęła grać bardziej w kort ja zaczęłam więcej psuć. Faktycznie mogły pojawić się wybory, które nie były idealne w danym momencie, ale tak wygląda ten sport, że czasem pod presją podejmuje się błędne decyzje" - wyznała podopieczna Wima Fissette'a dla Canal+ Sport tuż po ostatniej piłce. I obecnie koncentruje się na potyczce z Amandą Anisimovą.

Anisimova pokona Świątek? Te słowa przed meczem nie wróżą niczego dobrego

Polsko-amerykańskie starcie zdecydowanie będzie hitem środowych zmagań w Rijadzie, ponieważ zwyciężczyni zamelduje się w półfinale. Nic więc dziwnego, iż już dzień przed rozpoczęciem widowiska eksperci przyglądają się szansom obu sportsmenek na odniesienie sukcesu. Szczegółowo nadchodzącej konfrontacji przyjrzał się między innymi portal "sportskeeda.com".

Anisimova będzie chciała wziąć przykład z Rybakiny, aby pokonać Świątek. Podobnie jak Kazaszka, potrafi uderzać z dużą głębią i siłą, a także jest równie groźna na serwisie. Świątek tymczasem będzie dążyć do cierpliwej gry

Najważniejsze zdanie padło na koniec. Bo autorzy materiału pokusili się o konkretny typ. Niestety nie spodoba się on podopiecznej Wima Fissette'a oraz jej kibicom. "Amanda Anisimova wygra w trzech setach" - zaznaczyli. Wszystko jednak zweryfikuje kort. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.

