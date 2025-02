Mecz Rybakiny zakończony po 84 minutach. Znamy potencjalną rywalkę Świątek w ćwierćfinale

W ostatnich godzinach zrobiło się głośno wokół Jeleny Rybakiny, ale nie ze względów czysto sportowych, a po decyzji, jaka została opublikowana przez WTA ws. członka jej sztabu - Stefano Vukova. Włodarze kobiecych rozgrywek potwierdzili zawieszenie Chorwata ze względu na naruszenie kodeksu postępowania WTA. Anonimowi informatorzy donieśli na łamach The Athletic, że 37-latek dopuścił się różnych przewinień . Według nich aktualny okres karencji trenera reprezentantki Kazachstanu wynosi rok i został zapoczątkowany 31 stycznia.

Mistrzyni Wimbledonu 2022 rozpoczęła turniej w stolicy Kataru od zwycięstwa 6:2, 6:4 przeciwko Peyton Stearns . Wynik spotkania może być jednak bardzo mylący. W drugim secie Jelena miała już piłki meczowe przy stanie 5:0, ale nie wykorzystała żadnej z nich. Później zrobiło się nerwowo, bowiem Amerykanka serwowała na 5:5. Ostatecznie 25-latka nie dopuściła jednak do wyrównania.

Dzisiaj Rybakina rywalizowała o awans do ćwierćfinału WTA 1000 w Dosze. Jej przeciwniczką okazała się rewelacja końcówki ubiegłego sezonu - Rebecca Sramkova. Reprezentantka Słowacji wyeliminowała w pierwszej rundzie Anhelinę Kalininę. W drugiej fazie zmagań przyszedł jeszcze większy skalp w postaci zwycięstwa z Mirrą Andriejewą . Szykowało się zatem ciekawe starcie, zwłaszcza w obliczu zamieszania wokół Jeleny.

Znamy potencjalną rywalkę Igi Świątek w ćwierćfinale WTA 1000 w Dosze. To Jelena Rybakina

Reprezentantka Kazachstanu świetnie weszła w spotkanie. Już w drugim gemie przełamała rywalkę, a po kolejnym pewnie wygranym gemie przy swoim serwisie objęła prowadzenie 3:0 . W następnych minutach Rybakina spuściła z tonu. W piątym rozdaniu doszło do powrotnego breaka po podwójnym błędzie serwisowym Jeleny. Chwilę później Sramkova wyrównała na 3:3.

Po słabszym fragmencie znów zobaczyliśmy lepszą wersję mistrzyni Wimbledonu z 2022 roku, bardziej regularną od przeciwniczki ze Słowacji. Przy stanie 5:3 mogła zamykać partię przy własnym podaniu. Mimo ogromnego atutu w postaci potężnego serwisu, 25-latka dała się przełamać do zera. W dziesiątym gemie mieliśmy ogrom emocji. Najpierw piłkę na 5:5 wypracowała sobie Rebecca. Popełniła jednak podwójny błąd serwisowy i doszło do stanu równowagi. W kolejnych minutach Rybakina miała w sumie trzy setbole, nie zdołała wykorzystać żadnego z nich. Ostatecznie rozdanie zakończyło się po myśli tenisistki naszych południowych sąsiadów i doszło do wyrównania.