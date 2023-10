Mecz Igi Świątek zagrożony? Wymowne obrazki z Cancun. Tego się nie spodziewali

Na bardzo niskim poziomie stoi organizacja tegorocznego WTA Finals . Organizatorzy wyszli z inicjatywą budowy nowego kortu dla czołowych zawodniczek. Stan obiektu, podobnie jak pozostałych elementów infrastruktury pozostawia jednak wiele do życzenia. Działania organizatorów skrytykował nawet były trener Igi Świątek - Piotr Sierzputowski .

Główną arenę zawodów do użytku oddano dopiero w sobotę. Opieszałość w pracach wzbudziła także irytację samych zawodniczek, biorących udział w turnieju. Pojawił się głosy, że powinny one zbojkotować WTA Finals i w ten sposób dać wyraz swojej dezaprobaty na oferowane im warunki. Ostatecznie do tego nie doszło, choć zawodniczki trenować musiały przy hotelach.