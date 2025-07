Mecz Igi Świątek z Caty McNally na żywo. O której godzinie? [TRANSMISJA, WYNIK]

Kiedy mecz Igi Świątek? Polka awansowała do II rundy Wimbledonu, w której zmierzy się z Caty McNally. Obie zawodniczki mierzyły się do tej pory dwa razy i co ciekawe, bilans nie jest na korzyść naszej tenisistki. O której gra Iga Świątek? Gdzie oglądać mecz Świątek - McNally? Transmisja na żywo, stream online. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.