Mecz Igi Świątek... w środku nocy. Znamy plan gier na poniedziałek

Iga Świątek przed Indian Wells: To był tydzień ciężkiej pracy. WIDEO

Iga Świątek zagra z Biancą Andreescu

Świątek i Andreescu dotąd mierzyły się tylko raz - w ubiegłym roku, podczas turnieju w Rzymie. Wtedy, w ćwierćfinale górą była nasza reprezentantka, która wygrała 7:6, 6:0. Czy także i tym razem będzie górą? Z pewnością przystąpi do walki w roli zdecydowanej faworytki, ale zadanie nie musi być łatwe.

Pewne jest jedno - by obejrzeć mecz Polki w trzeciej rundzie, trzeba się liczyć z nieprzespaną nocą. Według planu gier na poniedziałek, opublikowanego przez organizatorów, liderka rankingu WTA wyjdzie na kort nie wcześniej, niż o 18:00 miejscowego czasu, co przekłada się na... 2:00 czasu "polskiego". Będzie to spotkanie numer cztery na głównej arenie.