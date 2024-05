Iga Świątek idzie jak burza i bez straty seta awansowała do półfinału turnieju w Rzymie. Polka w kolejnym meczu zagra z Coco Gauff, a jej starcie z Amerykanką zapowiada już WTA. Organizacja zwróciła przy tym uwagę na olbrzymi atut liderki światowego rankingu, który przemawia na jej korzyść przed meczem o awans do finału zmagań. Rywalka z kolei nawiązała do poprzedniego meczu ze Świątek na mączce, w którym pierwsza rakieta świata ograła ją 6:4, 6:2.