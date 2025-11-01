Mecz Igi Świątek praktycznie rozstrzygnięty. Nokaut. "Sensacyjne starcie"

Najlepsze tenisistki świata od kilku dni przebywają w Rijadzie, gdzie w sobotę rozpoczyna się WTA Finals. O tytuł, punkty rankingowe i wielkie pieniądze powalczą Iga Świątek, Aryna Sabalenka, Coco Gauff, Amanda Anisimova, Jessica Pegula, Madison Keys, Jasmine Paolini oraz Jelena Rybakina.

WTA Finals. Świątek i Keys przed pierwszym starciem

Eksperci z portalu tennis.com przygotowali zapowiedź meczu Świątek - Keys, który rozpocznie singlowe zmagania w Rijadzie.

Finały WTA 2025 rozpoczną się od sensacyjnego starcia dwóch mistrzyń Wielkiego Szlema z Grupy Sereny Williams: zwyciężczyni Wimbledonu Iga Świątek zmierzy się z mistrzynią Australian Open Madison Keys

Branżowy portal przypomina, że Świątek i Keys mierzyły się ze sobą siedmiokrotnie (5-2 dla Polki). Dziennikarze podkreślili jednak, że w 2025 roku tenisistki rywalizowały ze sobą dwukrotnie. W półfinale górą była Keys (5:7, 6:1, 7:6). Z kolei w ćwierćfinale w Madrycie triumfowała Świątek 0:6, 6:3, 6:2.

- Świątek, mistrzyni WTA Finals z 2023 roku, odzyskała drugie miejsce w światowym rankingu po zdobyciu swojego pierwszego tytułu w Wimbledonie. Następnie odniosła triumf w WTA 1000 w Cincinnati i tytuł w Seulu w kategorii WTA 500, umacniając swoją silną pozycję w drugiej połowie sezonu - przypominają dziennikarze tennis.com.

Keys świetnie rozpoczęła rok. Świątek zdecydowaną faworytką

W artykule zapowiadającym meczu podkreślono, że "Keys rozpoczęła rok 2025 w znakomitej formie, zdobywając tytuł w Adelaide, a następnie podbijając Melbourne". - Będzie chciała odzyskać dobrą passę z początku sezonu w swoim pierwszym meczu od odpadnięcia w pierwszej rundzie US Open - dodano.

Do tekstu załączono także grafikę, która pokazuje prawdopodobieństwo wygranej Świątek. Wynosi ono 77,8 proc. Tak więc Świątek jest zdecydowaną faworytką sobotniego starcia.

Mecz Świątek - Keys powinien rozpocząć się w sobotę o godz. 16:00. Relację tekstową "na żywo" będziecie mogli śledzić w Interii.

Sześciu dziennikarzy tennis.com wskazało także swoją faworytkę turnieju. Dwóch wskazało na Sabalenkę, dwóch na Gauff, a tylko jeden na Świątek i Anisimovą.

Polka piąty raz z rzędu znalazła się w stawce najlepszych ośmiu zawodniczek na koniec sezonu. W 2023 roku okazała się najlepsza. Przed rokiem odpadła w fazie grupowej, a po końcowe zwycięstwo sięgnęła Gauff.

Madison Keys i Iga Świątek, półfinał Australian Open 2025 David Gray AFP

Iga Świątek rywalizowała z Madison Keys w półfinale Australian Open 2025 DAVID GRAY / AFP AFP

Madison Keys nie kryła wzruszenia po pokonaniu Igi Świątek w półfinale Australian Open 2025 YUICHI YAMAZAKI / BERTRAND GUAY / AFP AFP