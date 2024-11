Mecz Igi Świątek pod dużym znakiem zapytania. Niepokojące doniesienia z Malagi

Iga Świątek wróciła do gry w tenisa po niespełna dwumiesięcznej przerwie. Polka nie była widziana na światowych kortach od porażki z Jessicą Pegulą w ćwierćfinale US Open. Przez następne nieco ponad 50 dni kibice nie mogli oglądać naszej gwiazdy rywalizującej z najlepszymi na świecie.

"Mamy czekać w hotelu". Niepokój przed meczem Igi Świątek

Z Rijadu nasza gwiazda przetransportowała się do hiszpańskiej Malagi, aby tam wspierać reprezentację Polski w walce o tytuł w Billie Jean King Cup. Niestety Hiszpanię w ostatnim czasie nawiedził żywioł, a konkretnie huragan DANA, który doprowadził do koszmarnych scen w rejonie Walencji, a teraz przeniósł się do Andaluzji.