Mecz Igi Świątek coraz bliżej, wynik już "rozstrzygnięty". WTA potwierdza

Świątek zdobyła 78 procent punktów z pierwszego serwisu, co jest najlepszym wynikiem spośród wszystkich zawodniczek, które przeszły pierwszą rundę. Dorzucenie bajgla w półfinale to śmiałe posunięcie i dowód na jej obecną pewność siebie. Mając znaczną przewagę w zakresie pokrycia całego kortu, Świątek wykorzysta agresywne nastawienie w walce z Anisimovą

Jak przypomniano w tekście WTA, Świątek pięciokrotnie grała w finale wielkoszlemowego turnieju i za każdym razem wygrywała. I chociaż w przeszłości nie uchodziła za specjalistkę od gry na trawie, to w starciu z Anisimovą nie stoi na straconej pozycji. Wręcz przeciwnie, zdaniem kibiców głosujących w ankiecie przygotowanej przez WTA, to Polka jest faworytką do triumfu. I to zdecydowaną faworytką.