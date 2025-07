Iga Świątek fenomenalnie poradziła sobie w pierwszych czterech rundach tegorocznego Wimbledonu. Polka tylko w starciu z Caty McNally straciła seta, a pozostałe spotkania wygrała do zera. W ostatnim, który dał jej awans co ćwierćfinału pokonała Clarę Tauson 6:4, 6:1 .

Samsonowa awansując do ćwierćfinału, już osiągnęła życiowy wynik na Wimbledonie, ale biorąc pod uwagę jej formę, z pewnością ma apetyt na więcej. Tyle że to Świątek będzie faworytką tego pojedynku. Obie tenisistki spotkały się do tej pory bezpośrednio cztery razy i wszystkie wygrała Polka, choć żaden nie został rozegrany na trawie. Ostatnie ich starcie miało miejsce na zeszłorocznym US Open, a nasza tenisistka triumfowała wówczas 6:4, 6:1.