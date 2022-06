Iga Świątek przez ostatnie turnieje przeszła niczym burza, pokonując wszystkie rywalki, z jakimi przyszło jej się zmierzyć. Ostatnią porażkę polska tenisistka zaliczyła 16 lutego podczas turnieju WTA w Dubaju w meczu z Jeleną Ostapenko. Od tamtej pory raszynianka jest niepokonana. Nad niemalże idealną dyspozycją Świątek rozpływają się kibice, dziennikarze oraz eksperci.

Dawid Celt, mąż Agnieszki Radwańskiej oraz były tenisista, w rozmowie ze “Sportowymi Faktami" poruszył temat Igi Świątek. 36-latek nie ma wątpliwości co do jednego: na godną siebie rywalkę Iga będzie musiała jeszcze długo czekać.

To, co Iga wyczynia w ostatnich miesiącach, jest naprawdę niesamowite. Weszła na nieosiągalny dla innych poziom. Totalnie zdominowała kobiecy cykl i nie widzę żadnej tenisistki, która mogłaby jej zagrozić - przyznał.

Zdaniem trenera to, co wyróżnia Świątek od rywalek, to przede wszystkim stabilność emocjonalna. Uważa on, że nawet, gdyby Polce zdarzył się słabszy występ, przeciwniczki i tak nie będą w stanie jej pokonać.

Uważam, że Iga dobrze sobie radzi w strefie mentalnej. To, że jest wybitną tenisistką i gra w tenisa na kosmicznym poziomie, to jedno. Druga rzecz to bardzo chwiejna konkurencja. Obecnie tenisistki z czołówki nie są stabilne i nie mają takiej powtarzalności. Nie ma takich dziewczyn, które mogłyby postawić się Idzie, kiedy ta gra gorzej lub miewa kryzys w trakcie meczu - zauważył.

Kolejnym przystankiem dla Polki będzie Wimbledon. Na Wyspach Brytyjskich zaprezentuje się także m.in. Hubert Hurkacz. Wśród rywali zabraknie reprezentantów Rosji i Białorusi. Wszystko ze względu na decyzję organizatorów o wykluczeniu tych zawodników z powodu wojny w Ukrainie .

Transmisje Wimbledonu 2022 w dniach 27 czerwca - 10 lipca zapowiadają się niezwykle ciekawie. Oprócz meczów Igi Świątek i Huberta Hurkacza, w akcji zobaczymy najlepszych tenisistów świata. Wimbledon będzie transmitowany na sportowych antenach Polsatu. Mecze Świątek, Hurkacza i innych skomentują między innymi Dawid Olejniczak czy Marcin Muras.

Szczegółowy plan transmisji Wimbledonu 2022 będzie dostępny na stronie Polsatsport.pl. Mecze Świątek i Hurkacza na Wimbledonie będzie można oglądać w najwyższej jakości w telewizji na sportowych antenach Polsatu oraz w Internecie i na urządzeniach mobilnych za pośrednictwem platformy Polsat Box Go.

