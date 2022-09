Mąż i trener Ons Jabeur. Były szermierz z rosyjskimi korzeniami

Przed US Open Ons Jabeur opublikowała na swoich profilach społecznościowych zdjęcia z mężem. Ona - w stroju tenisowym z rakietą, on w bluzie szermierczej - z klingą i maską. Sesja została zrobiona w treningowej sali szermierczej. Widać jak bardzo podzielają swoje pasje.

Jeden z najlepszych szermierzy w Afryce

Kamoun w środowisku tenisowym jest już dobrze znaną postacią. Towarzyszy swojej żonie na każdym turnieju, ale też na każdym treningu. Jest jej trenerem odpowiedzialnym za przygotowanie fizyczne.

Pełni tę rolę od 2017 roku. Wbrew pozorom Jabeur "zatrudniła" go nie po znajomości, ale ze względu na wiedzę. Na Uniwersytecie w Tunisie uzyskał tytuł magistra nauk o sporcie, wcześniej pracował jako trener fitness i trener szermierki.

W przeszłości był szkoleniowcem reprezentacji Kataru w szermierce. Sam był niezłym zawodnikiem przynajmniej na poziomie afrykańskim. W 2007 roku zdobył złoty medal Igrzysk Panarabskich w szpadzie w drużynie. Odnosił również sukcesy indywidualne.

Rosyjskie pochodzenie, ale niewiele o tym wiadomo

Reprezentował Tunezję, choć ma podwójne obywatelstwo - rosyjskie i tunezyjskie. Na temat pochodzenia trudno znaleźć wiarygodne informacje. Przed finałem Wimbledonu z udziałem Ons Jabeur próbowali tego dociec angielscy dziennikarze, ale nie dowiedzieli się zbyt wiele.

Wiadomo jednak, że Karim Kamoun urodził się w Tunisie. Rosjanką była jego matka Raissa. Pracowała w domu. Ojciec nazywa się Abdelwahab i zajmował się sportem. Karim ma siostrę Lillię, która została trenerką gimnastyki artystycznej. Od urodzenia mąż finalistki US Open jest muzułmaninem.

Dzięki mężowi i trenerowi schudła kilka kilo

Z Ons Jabeur poznał się w liceum sportowym El Menzach. Po dwóch latach znajomości - w 2015 roku - wzięli ślub. Wiadomość o tym została skrupulatnie odnotowana przez tunezyjska media sportowe. "Naszych dwoje mistrzów pobrało się" - pisała strona webdo.tn.



Mieszkają w nadmorskim kurorcie Sousse. Blisko plaży, co jest o tyle ważne, że Ons Jabeur w okresie przygotowawczym robi na niej treningi biegowej, oczywiście pod nadzorem męża. Mimo małżeństwa jest dla niej bardzo wymagający i to dzięki jego ostrym treningom na przełomie 2021 i 2022 roku tenisistka straciła kilka kilo.

Podobno jest jedna rzecz, która dzieli małżonków. To popularność tenisistki. - Mój mąż nie chce ze mną chodzić na zakupy do centrum handlowego, bo nie mamy spokoju. Ludzie podchodzą i chcą rozmawiać, robić zdjęcia. Ale ja to uwielbiam - powiedziała Jabeur.

Olgierd Kwiatkowski