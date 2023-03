"Najlepsze dla Świątek jest, że może podejść do każdej nawierzchni, do każdego meczu tak jak zawsze, czyli 'Chodzi o mnie, ale też o moją przeciwniczkę oraz wiem, że jestem jedną z najlepszych zawodniczek na świecie, ale nic nie jest pewne. Muszę to pokazać'. Myślę, że kiedy gra naprawdę dobrze, myślimy o rzeczach, które są zbyt duże dla kogoś tak młodego jak Iga" - stwierdził Szwed, który jest ekspertem Eurosportu.