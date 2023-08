Maryla Rodowicz zaskoczyła wszystkich tym wpisem o Pliškovej, Świątek i spódniczkach

Do meczu Igi Świątek odniosła się Maryla Rodowicz , która skrytykowała wymowę komentujących spotkanie. "Sprawdzaj pan, jak się wymawia nazwiska tenisistek, zwłaszcza czeskich zawodniczek. Pliskova nie czyta się Pliśkova,ś tylko twardo Pliszkova, bo jak jest ptaszek nad s w czeskim języku czyta się sz nie ś" - napisała na Facebooku polska piosenkarka. I od razu usprawiedliwiła się, że ona sama we wpisie ptaszków nas S nie postawiła, gdyż nie ma ich na klawiaturze.

Legenda polskiej piosenki złożyła też Idze Świątek wyrazy współczucia za to, że musi nosić źle skonstruowane spódniczki. "To musiał projektować facet" - podkreśliła Maryla Rodowicz. Jej zdaniem, gdybym spódniczki projektowała kobieta, to by przewidziała, że nie powinno być z przodu, w krótkiej spódniczce zakładek. A tak męskie zakusy na tworzenie mody - jak twierdzi Maryla Rodowicz - sprawiły, że "ułożenie ich na udzie powoduje przy każdym ruchu nogi podwijanie się materiału".