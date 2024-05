Maryla Rodowicz z żalem wyznaje. Chodzi o Igę Świątek. "Zawsze coś"

Iga Świątek jest na dobrej drodze do wygrania kolejnej imprezy w tym sezonie. 22-latka pochodząca z Raszyna ma za sobą udane dni w Rzymie. W czwartek zmierzyła się na korcie z trzecią rakietą świata - Coco Gauff. Stawką był awans do finału turnieju WTA 1000 w Rzymie. Spotkanie dwóch znakomitych sportsmenek cieszyło się dużym zainteresowaniem. Zwycięska w tym pojedynku okazała się bardziej utytułowana zawodniczka. Podopieczna Tomasza Wiktorowskiego po godzinie i 48 minutach ograła reprezentantkę Stanów Zjednoczonych 4:6, 3:6. Co ważne, była to dziesiąta wygrana 22-latki w jedenastym meczu przeciwko Gauff.

