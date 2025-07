Martyna Wojciechowska przemówiła po triumfie Świątek. Zwraca uwagę na jedno

"Iga prezentuje niezwykły poziom gry. Do tej pory cztery razy zwyciężała w Roland Garros (w tym trzy razy z rzędu!) i w US Open. Teraz wygrała na trawiastej nawierzchni, co pokazuje Jej niezwykłą wszechstronność. Ja zachwycam się jednak nie tylko grą, ale też niezwykłą odpornością psychiczną Igi. Ona sama wielokrotnie podkreślała, jak ważne jest zdrowie psychiczne i znaczenie współpracy z psychologiem. Daria Abramowicz z kolei dużo mówi o tym, że sportowcy to też ludzie, a nie roboty i że czasem są gorsze a czasem lepsze dni" - przekazała Wojciechowska na swoim profilu na Instagramie.