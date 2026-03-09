Maria Sakkari zatrzymała Igę Świątek. To był koniec dla Polki, nie mogła obronić tytułu

Anna Dymarczyk

Anna Dymarczyk

Iga Świątek już 9 marca około 22:00 polskiego czasu zmierzy się z Marią Sakkari w III rundzie turnieju Indian Wells. W ubiegłym roku Polka dotarła tu do półfinału, gdzie pokonała ją będąca wtedy w świetnej formie Mirra Andriejewa. Dziś Polka może jednak obawiać się dobrze dysponowanej Greczynki. Jeden mecz z nią, który najbardziej zapadł w pamięć polskim kibicom, nie poszedł po myśli wiceliderki rankingu WTA. Świątek straciła wtedy możliwość obrony tytułu.

Iga Świątek i Maria Sakkari podczas meczu ćwierćfinałowego Roland Garros 2021, w dynamicznych pozach na korcie.
Iga Świątek i Maria Sakkari podczas ćwierćfinału Roland Garros 2021Christophe ARCHAMBAULT / AFP & Martin BUREAU / AFPAFP

W 2020 roku Iga Świątek zadziwiła wszystkich, wygrywając swój pierwszy w karierze wielkoszlemowy turniej. Wówczas w finale pokonała Sofię Kenin 6:4, 6:1 i stała się pierwszą polską zdobywczynią singlowego tytułu wielkoszlemowego. W kolejnym roku miała nadzieję na powtórzenie tego sukcesu. Wtedy jednak zatrzymała ją Maria Sakkari.

Iga Świątek kontra Maria Sakkari w ćwierćfinale Rolanda Garrosa 2021

Po znakomitym występie w 2020 roku, Świątek chciała powtórzyć swój wynik rok później podczas rozgrywek Rolanda Garrosa. Zawodniczka wcześniej radziła sobie bardzo dobrze, w pierwszej rundzie pokonując swoją przyjaciółkę, Kaję Juvan, w drugiej Rebeccę Peterson, w trzeciej - Anett Kontaveit, a w czwartej Martę Kostiuk.

Mecz z Marią Sakkari ostatecznie zdecydował, że Polce nie udało się obronić tytułu na paryskich kortach. Greczynka w niemal wszystkich statystykach wypadała lepiej i nie dała się wciąż solidnie grającej Świątek. Ostatecznie spotkanie zakończyło się wynikiem 4:6, 4:6 i przegraną Świątek. Raszynianka w kolejnych latach jednak udowodniła, że tamten triumf nie był jednorazowym przypadkiem i później jeszcze trzykrotnie wygrywała finały French Open.

Iga Świątek znów stoczy walkę z Marią Sakkari. Nie będzie łatwo

W ostatnich latach Maria Sakkari przeżywała trudne chwile. Greczynka często odpadała w początkowych etapach turniejowych zmagań i nie mogła znaleźć odpowiedniej formy. Ostatnio widać jednak dużą poprawę w jej grze. Miała też szansę nie tak dawno pokonać Świątek na kortach twardych. 

To kolejny ćwierćfinał, w którym Sakkari była górą nad Świątek - w tym roku w Dosze Polka wygrała pierwszego seta do dwóch, ale potem jej gra nieco się zacięła. W następnych dwóch partiach górą była już Greczynka. W Katarze dotarła ostatecznie do półfinału, gdzie uległa późniejszej triumfatorce, Karolinie Muchovej.

Dla Świątek to jednak niepokojący prognostyk przed kolejnym spotkaniem w Indian Wells. Choć Polka ma z tym miejscem dobre wspomnienia (w 2022 i 2024 roku w finałach ogrywała tu... Marię Sakkari), to jej kolejna rywalka też chce udowodnić, że wróciła na dobre tory. Ich mecz rozpocznie się po godzinie 22:00 polskiego czasu.

Maria Sakkari tym razem okazała się za silna dla Igi Świątek. Bilans gier między nimi wynosi od dzisiaj 4:4
Iga Świątek

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek
Dwie tenisistki na korcie, po lewej kobieta w sportowym stroju i fioletowej czapce z zaciśniętą pięścią w geście triumfu, po prawej kobieta w pomarańczowym stroju sportowym z poważnym wyrazem twarzy, obie skupione na rywalizacji.
Iga Świątek i Maria Sakkari rywalizowały ze sobą w ćwierćfinale WTA 1000 w Dosze Artur Widak / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP
Po lewej stronie tenisistka w pomarańczowym stroju okazuje emocje po zdobytym punkcie, ściskając pięść i krzycząc. Po prawej młoda kobieta w jasnej bluzie i niebieskiej czapce siedzi przy mikrofonie podczas konferencji prasowej, z poważnym wyrazem twar...
Maria Sakkari w ćwierćfinale turnieju WTA 1000 w Dosze zagra z Igą ŚwiątekArtur Widak/NurPhotoAFP
