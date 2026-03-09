Maria Sakkari zatrzymała Igę Świątek. To był koniec dla Polki, nie mogła obronić tytułu
Iga Świątek już 9 marca około 22:00 polskiego czasu zmierzy się z Marią Sakkari w III rundzie turnieju Indian Wells. W ubiegłym roku Polka dotarła tu do półfinału, gdzie pokonała ją będąca wtedy w świetnej formie Mirra Andriejewa. Dziś Polka może jednak obawiać się dobrze dysponowanej Greczynki. Jeden mecz z nią, który najbardziej zapadł w pamięć polskim kibicom, nie poszedł po myśli wiceliderki rankingu WTA. Świątek straciła wtedy możliwość obrony tytułu.
W 2020 roku Iga Świątek zadziwiła wszystkich, wygrywając swój pierwszy w karierze wielkoszlemowy turniej. Wówczas w finale pokonała Sofię Kenin 6:4, 6:1 i stała się pierwszą polską zdobywczynią singlowego tytułu wielkoszlemowego. W kolejnym roku miała nadzieję na powtórzenie tego sukcesu. Wtedy jednak zatrzymała ją Maria Sakkari.
Iga Świątek kontra Maria Sakkari w ćwierćfinale Rolanda Garrosa 2021
Po znakomitym występie w 2020 roku, Świątek chciała powtórzyć swój wynik rok później podczas rozgrywek Rolanda Garrosa. Zawodniczka wcześniej radziła sobie bardzo dobrze, w pierwszej rundzie pokonując swoją przyjaciółkę, Kaję Juvan, w drugiej Rebeccę Peterson, w trzeciej - Anett Kontaveit, a w czwartej Martę Kostiuk.
Mecz z Marią Sakkari ostatecznie zdecydował, że Polce nie udało się obronić tytułu na paryskich kortach. Greczynka w niemal wszystkich statystykach wypadała lepiej i nie dała się wciąż solidnie grającej Świątek. Ostatecznie spotkanie zakończyło się wynikiem 4:6, 4:6 i przegraną Świątek. Raszynianka w kolejnych latach jednak udowodniła, że tamten triumf nie był jednorazowym przypadkiem i później jeszcze trzykrotnie wygrywała finały French Open.
Iga Świątek znów stoczy walkę z Marią Sakkari. Nie będzie łatwo
W ostatnich latach Maria Sakkari przeżywała trudne chwile. Greczynka często odpadała w początkowych etapach turniejowych zmagań i nie mogła znaleźć odpowiedniej formy. Ostatnio widać jednak dużą poprawę w jej grze. Miała też szansę nie tak dawno pokonać Świątek na kortach twardych.
To kolejny ćwierćfinał, w którym Sakkari była górą nad Świątek - w tym roku w Dosze Polka wygrała pierwszego seta do dwóch, ale potem jej gra nieco się zacięła. W następnych dwóch partiach górą była już Greczynka. W Katarze dotarła ostatecznie do półfinału, gdzie uległa późniejszej triumfatorce, Karolinie Muchovej.
Dla Świątek to jednak niepokojący prognostyk przed kolejnym spotkaniem w Indian Wells. Choć Polka ma z tym miejscem dobre wspomnienia (w 2022 i 2024 roku w finałach ogrywała tu... Marię Sakkari), to jej kolejna rywalka też chce udowodnić, że wróciła na dobre tory. Ich mecz rozpocznie się po godzinie 22:00 polskiego czasu.