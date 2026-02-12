Iga Świątek z racji rozstawienia turniej WTA 1000 w Dosze rozpoczęła od drugiej rundy, w tej ograła Janice Tjen tracąc po drodze tylko trzy gemy (6:0, 6:3). Trudniejsze zadanie czekało na nią w kolejnym meczu, Daria Kasatkina dość nieoczekiwanie urwała seta wiceliderce rankingu WTA, ale Polka odpowiedziała w najlepszy możliwy sposób, deklasując reprezentantkę Australii w dwóch kolejnych partiach.

"To nie był łatwy mecz. Nawet w drugim i trzecim secie musiałam się sporo napracować, żeby wygrywać wymiany z Darią. Myślę, że dałam jej więcej szans. Wykorzystała tutaj wolniejszą nawierzchnię i bardziej się starała w porównaniu z poprzednimi meczami" - podsumowała później Świątek podczas spotkania z dziennikarzami.

Tenisistka z Raszyna w ćwierćfinale zagra z Marią Sakkari. Notowana na 52. miejscu w rankingu WTA zawodniczka zmagania w Katarze rozpoczęła od wyeliminowania w pierwszej rundzie Zeynem Sonmez, później poradziła sobie z rozstawioną Jasmine Paolini, a w trzeciej rundzie ograła Warwarę Graczową. W czwartek po raz ósmy w karierze zmierzy się ze Świątek.

Maria Sakkari wprost o rywalizacji z Igą Świątek

Polsko-grecka rywalizacja początkowo układała się po myśli Sakkari, która wygrała trzy pierwsze mecze ze Świątek. Przełamanie nadeszło w 2022 roku właśnie w Dosze, wówczas w półfinale Polka wygrała 6:4, 6:3. I poszła za ciosem, wygrywała każde kolejne spotkanie z Greczynką, w tym przed rokiem, również na katarskich kortach (6:3, 6:2). 52. rakieta świata wie więc, że czeka ją trudne zadanie, po meczu z Graczową nie szczędziła zresztą ciepłych słów pod adresem swojej kolejnej rywalki.

"Iga jest bardzo solidna, ale jednocześnie bardzo agresywna. Bardzo dobrze operuje piłką. Bardzo dobrze porusza się po korcie. Nie popełnia wielu błędów. To będzie więc dla mnie ogromne wyzwanie" - wyznała. I nawiązała do ubiegłorocznego meczu z Polką sugerując, że wynik meczu nie do końca odzwierciedla to, co działo się na korcie.

Kiedy grałyśmy tu przed rokiem, wynik był "łatwy", ale muszę przyznać, że to nie był łatwy mecz

Świątek podczas konferencji również była pytana o nadchodzący mecz z Sakkari. Polka zaznaczyła, że w 2022 roku poprawiła swój poziom, dzięki czemu mogła dać z siebie więcej na korcie, stąd pierwsze zwycięstwo nad Greczynką. "Ale z Marią zawsze jest ciężko. Zawsze liczy się każdy mecz, każdy punkt" - dodała.

Mecz Igi Świątek z Marią Sakkari zostanie rozegrany w czwartek 12 lutego jako drugi na korcie centralnym od godz. 13. Na relację tekstową na żywo z tego spotkania zapraszamy do Interii.

Maria Sakkari i Iga Świątek podczas Rolanda Garrosa 2021 MARTIN BUREAU / AFP AFP

Maria Sakkari (L) i Iga Świątek (P) KARIM JAAFAR AFP

Iga Świątek AFP

