Mamy powody do niepokoju ws. Świątek? Wniosek jest jednoznaczny, oto dowody

Sezon 2022 był dla Igi Świątek czymś wyjątkowym. Objęcie pozycji liderki rankingu WTA, zdobycie dwóch tytułów wielkoszlemowych, seria 37 zwycięstw z rzędu czy przekroczenie bariery 11 tysięcy punktów na koniec roku - to tylko wybrane osiągnięcia naszej reprezentantki w ubiegłym sezonie. Przed rozpoczęciem nowego było wiadomo, że bardzo trudno będzie powtórzyć ten wynik w obecnych zmaganiach. Jak wypadają rezultaty Igi na tle tego, co stało się w 2022 roku? Sprawdziliśmy to.