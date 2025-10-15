Iga Świątek obecnie koncentruje się na występach indywidualnych. Polka dobrze rozpoczęła serię azjatyckich turniejów, bo po triumfie w Seulu miała szansę nawet na wyprzedzenie Aryny Sabalenki w kobiecym rankingu. Później przyszły jednak nieco gorsze wyniki. Podopieczna Wima Fissette'a stosunkowo pożegnała się z Pekinem oraz Wuhanem przed półfinałami i obecnie koncentruje się na WTA Finals w Arabii Saudyjskiej.

Rywalizację w Rijadzie zaplanowano na początku listopada. Ale po opuszczeniu Bliskiego Wschodu 24-latka jeszcze może zmierzyć się przed własną publicznością. Chodzi o wspomniany na wstępie turniej Billie Jean King Cup w Gorzowie. Początkowo polskich fanów do euforii doprowadził Władysław Komarnicki. Senator zapowiedział przylot raszynianki na miejsce akcji. Później wieści dementował team sportsmenki, który poinformował, że wciąż nie podjęto decyzji.

Iga Świątek wciąż może pojawić się w Polsce. Najbliższe tygodnie kluczowe

Czy coś zmieniło się na początku października? Interia Sport zwróciła się w tej sprawie do menedżerki PR Igi Świątek.

Kolejnym turniejem, w którym zagra Iga, będzie WTA Finals. Po Wuhan kilka dni przerwy na regenerację po intensywnym czasie w Azji, a późniejszy czas zostanie przeznaczony na treningi. Jeśli chodzi o BJKC podamy tą informację po podjęciu decyzji

Wciąż istnieją więc szanse na występ wiceliderki WTA w Gorzowie. Czas jednak ucieka. Zmagania w stolicy województwa lubuskiego zainaugurowane zostaną 14 listopada i potrwają przez trzy dni. Na trybunach niezależnie od obecności podopiecznej Wima Fissette'a spodziewany jest komplet publiczności.

"Wierzymy, że impreza z udziałem reprezentantek Polski zainteresuje mieszkańców naszego miasta i regionu, ale że przyciągnie też uwagę kibiców i mediów w całej Polsce" - zapowiedział prezydent miasta, Jacek Wójcicki, na łamach "gorzow24.pl".

Kapitan kadry, Dawid Celt, jeszcze nie ogłosił powołań. Na liście mogą znaleźć się maksymalnie cztery zawodniczki. Dwa dni przed turniejem istnieje możliwość poszerzenia jej o jedno, dodatkowe nazwisko.

