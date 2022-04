Mama Świątek wychodzi z cienia i przerywa milczenie. Bolesne słowa krytyki

Historyczny dzień dla świata polskiego tenisa. Po raz pierwszy nasza rodaczka stanęła na czele najnowszego rankingu WTA . 4 kwietnia Iga Świątek została ogłoszona "pierwszą rakietą świata", dzięki czemu pobiła osiągnięcie Agnieszki Radwańskiej, która swego czasu była druga w tej klasyfikacji.

Iga zanotowała wspaniałą passę 17 zwycięstw z rzędu , a świetna dyspozycja na korcie przełożyła się także na wyniki finansowe. Tylko w tym roku zgarnęła już 15 milionów złotych . Najwięcej (po ok. 5 mln zł) za zwycięstwa w Miami i Indian Wells.

Reklama

O kulisach kariery Świątek opowiedziała mama tenisistki.

Świat oniemiał! Iga Świątek zachwyca, a to nie koniec!

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Iga Świątek – Naomi Osaka. Finał turnieju w Miami. SKRÓT. WIDEO © 2022 Associated Press

Dorota Świątek wraca wspomnieniami do dzieciństwa Igi. Wiedziała, że warto zainwestować w rozwój córki

Dorota Świątek podzieliła się z "Super Expressem" emocjami, jakie towarzyszą jej przy okazji wielkiego triumfu córki. Czuje satysfakcję, radość i szczęście z faktu, że Iga "potrafiła wykorzystać wszystko to, co wypracowała i co zostało w nią zainwestowane, że przyszły efekty mozolnej, wieloletniej pracy i treningów". Sugeruje, że 20-latka poświęciła "w życiu wszystko, by realizować własne marzenia".

Kobieta wraca wspomnieniami do dziecięcego okresu Igi. Okazuje się, że już od najmłodszych lat tenisistka wykazywała sportowe talenty. W zawodach, jeżeli nie wygrywała, to zazwyczaj zachodziła wysoko. Rodzice mieli jasność, że dziewczyna jest bardzo pracowita i że muszą stworzyć jej "odpowiednie warunki, przede wszystkim finansowe".

Jako matka obserwująca swoje dzieci (Iga ma starszą siostrę Agatę, która też grała w tenisa – red.) starałam się znaleźć to, w czym one będą dobre w życiu. Szukałam talentów językowych, muzycznych, a w końcu stanęło na sporcie. To, co teraz się dzieje, jest konsekwencją planów, marzeń i właściwej realizacji oraz wielu wyrzeczeń - mówi mama sportsmenki.

Zdjęcie Iga Świątek / AFP/GETTY IMAGES NORTH AMERICA MATTHEW STOCKMAN/MS / FDD / AFP

Iga Świątek miała trudniej niż inne rywalki. Tenis w Polsce był na marginesie

Mama Igi Świątek obawia się tylko jednego. Nie chce, by jej córka poczuła wypalenie

Dorota Świątek wierzy, że nawet gdyby Ashleigh Barty nie zakończyła kariery i nie wycofała swojego nazwiska z notowania WTA, Iga prędzej czy później i tak byłaby liderką rankingu. "Nikt prezentu Idze nie dawał, ona przecież potwierdza wartość, wygrywając kolejne turnieje. Zawsze mówiła, że jest niezwykle zdeterminowana do osiągania najwyższych laurów w tenisie, z wielkimi szlemami na czele. Jest ambitna, a ja starałam się jej zaszczepić profesjonalizm, doskonalenie warsztatu i skuteczność wykonywanej pracy. Ma też znaczenie nabywanie doświadczenia, a to przecież robi stale. I będzie się dalej rozwijać" - stwierdza.

Jej zdaniem w przypadku Igi "przede wszystkim liczą się radość i frajda z tego, co robi". Ma wielką nadzieję, że córki nie dopadnie syndrom zmęczenia albo wypalenia. Bo życie utalentowanego, znanego sportowca łatwe nie jest. Jak wyznaje pani Świątek, Iga już zetknęła się z hejtem oraz krytycznymi ocenami. Nie powinna się nimi jednak przejmować, choć wcale nie jest to łatwe.

Powinna robić co potrafi najlepiej. A ponieważ to zainteresowanie nie będzie maleć, powinna być dojrzała i ostrożna we wszystkim, co od niej do mediów dociera. To już wyższa szkoła jazdy i również kwestia pewnego doświadczenia. Na razie wszystko jest na dobrej drodze a ja jako mama mam ogromne poczucie satysfakcji, że wybrała właściwą drogę i że przez lata udało się ją wspierać, między innymi finansowo - mówi Dorota Świątek

Jako matka dostrzega, że córka rozwija się nie tylko jako sportsmenka, ale również jako człowiek. "Ona się nauczyła utrzymywać koncentrację i ja to doskonale widzę. Rozwija się także jako człowiek, zaczyna inaczej ogarniać rzeczywistość wokół siebie" - ocenia.

Zdjęcie Iga Świątek / Michael Reaves / AFP

Iga, jesteś pierwsza! Iga, jesteś wielka!

Dorota Świątek zachwala Wiktorowskiego. Mówi też o poprzednim trenerze Igi: "Szkodził jej wizerunkowo"

W wywiadzie Dorota Świątek dzieli się też osobistą uwagą. W jej opinii zmiana trenera po poprzednim sezonie wyszła córce na dobre. Twierdzi, że poprzedni szkoleniowiec "szkodził jej wizerunkowo". Rozwija tę myśl.

Za dużo niepotrzebnych informacji z wewnątrz teamu przedostawało się do mediów. Poza tym filozofia stabilizacji w sporcie nie działa. Tu trzeba się nastawić na wyniki, a nie stabilizację. To Idze nie pomagało, było widać, że dotarła w pewnym momencie do ściany. Nie szła do przodu, odnosiłam wrażenie, że źle się czuła w tamtym układzie i bardzo motała się psychicznie - wyjawia.

I uzupełnia wypowiedź o ocenę obecnych relacji na linii Iga Świątek - trener. "Teraz widać, że przyszła świeżość oraz dojrzałość, nie ma zajmowania się głupotami typu depilacja klatki piersiowej trenera. Pewne rzeczy mogą się dziać, ale nie można z tego robić widowiska" - ucina.

Podoba jej się to, że aktualny szkoleniowiec córki, Tomasz Wiktorowski , spełnia oczekiwania i że jest powściągliwy oraz oszczędny w ocenach. To ma być bardzo pomocne, zwłaszcza w kontekście pracy z młodą osobą, taką jak Iga.

Iga Świątek zdecydowanie wypowiedziała się o swoim nowym trenerze

M.in. dzięki Wiktorowskiemu poprawiła się także kondycja psychiczna Świątek. Wcześniej zdarzało jej się płakać na korcie. Teraz zdaje się hamować tak gwałtowne emocje.

Te łzy na korcie moim zdaniem były wynikiem wywieranej na nią presji oraz bezradności. Wydawało mi się, że ma pewne braki warsztatowe i kiedy bardzo chciała, one ją powstrzymywały. Płacz był odzwierciedleniem bezsilności. I nikt jej nie był w stanie pomóc. Pewność siebie wynika z posiadanego warsztatu i umiejętności. Nie wykona się kroku naprzód, jeśli się ich nie podniesie i nie udoskonali. Zderzała się ze ścianą, była zostawiona sama sobie. Czasami zmiana w otoczeniu jest potrzebna. I przyniosła skutek. Coś zagrało i doskonale widać, że Iga psychicznie mocno podskoczyła - tłumaczy Dorota Świątek.

Na koniec kobieta odniosła się do obaw o... uderzenia "sodówki". Do tematu podchodzi spokojnie, na luzie. "Jeśli przez sodówkę rozumieć nastrój uniesienia po zasłużonych wygranych, to pewnie troszkę jej będzie. To przyjemne uczucie, ale trzeba je kontrolować, tak by ten gaz szybko uleciał. I nie mam wątpliwości, że Iga z tym sobie poradzi" - podsumowuje.

Tu też Iga Świątek demoluje rywalki. Finał sezonu już pewny?

Zdjęcie Iga Świątek / Jacek Kurnikowski / AKPA

Zdjęcie Iga Świątek i Piotr Sierzputowski / SYLWIA DABROWA / POLSKA PRESS / East News

Zdjęcie Iga Świątek / Jacek Kurnikowski / AKPA