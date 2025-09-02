Mama Igi Świątek zdradziła, tak wygląda jej relacja z córką. To zmieniło wszystko

Bardzo dobry czas ostatnio na korcie notuje Iga Świątek. 24-latka po nieco słabszej pierwszej części sezonu wróciła do wysokiej formy z poprzednich kampanii i wygrywa mecz za meczem. W tym roku zwyciężyła już wielkoszlemowy Wimbledon, turniej WTA 1000 w Cincinnati, a także jest na dobrej drodze do wyśmienitego wyniku w US Open, bowiem znajduje się już w ćwierćfinale.

Poza wielkimi triumfami na boisku nasza tenisistka wygrywa także w różnych plebiscytach, zwyciężając chociażby Najlepszego Sportowca Roku 2023 przyznawaną przed "Przegląd Sportowy" i Telewizję Polsat.

Wówczas nagrodę w jej imieniu odebrał ojciec, Tomasz Świątek. Co więcej, na gali obecna była także siostra Igi, Agata. Wtedy niezwykle głośno zrobiło się o mamie Polki, Dorocie Świątek. Zainteresowana już jakiś czas temu w rozmowie z serwisem WP SportoweFakty opowiedziała, jak wygląda jej relacja z córką. Jak zdradziła, śledzi spotkania Igi.

- Oglądam większość transmisji z meczów córki. Iga jest już dorosła, niezależna i samodzielna. Nie musi jeździć na turnieje z mamusią. Ma swój team - mówiła.

Co ciekawe, zazwyczaj po sukcesach Dorota Świątek gratuluje zawodniczce sukcesów. Nietypowa jest bardzo droga tych gratulacji, ponieważ odbywa się ona za pośrednictwem... maila.

- Zawsze gratuluję córce wygranych tytułów, najczęściej drogą mailową - wyznała.

Dorota Świątek wszystko zdradziła, tak wygląda ich relacja

Jak mówiła wówczas mama Igi Świątek, córka bardzo często przebywa poza granicami Polski, co zdecydowanie utrudnia potencjalne spotkanie, lecz rozumie to. Do tego dochodzą także kwestie rodzinne, które zdają się nie być perfekcyjne.

Iga często przebywa za granicą, ma bardzo napięty terminarz i wiele obowiązków. Jest pochłonięta swoimi sprawami zawodowymi. Rozumiem to. Zresztą jako dorosła osoba sama określa i kształtuje relacje z innymi. Poza odległością i napiętym grafikiem na nasze relacje wpływają też czynniki rodzinne, ale nie chciałabym zgłębiać tematu. Tutaj postawmy kropkę

Kilka szczegółów zdradziła w podcaście "Skarbiec Angory". W jej opinii życie rodziny było bardzo podporządkowane pod dzieci, co mocno przypominało grafik. Każdy zajmował się sobą, co miało pomagać rozwijać się córkom.

- Nasze życie rodzinne wyglądało jak grafik. Każdy miał swoją działkę do zabezpieczenia i wszystko było podporządkowane temu, żeby umożliwić rozwój dzieciom - wyznała.

Zdecydowanie jedną z kluczowych rzeczy, jakie mogły wpłynąć na taki rozwój wydarzeń był rozwód rodziców Igi i Agaty. Jak zdradził Marcin Piątek, dziennikarz "Polityki" wszystko nastąpiło już dawno temu, gdy dziewczęta jeszcze dorastały. Wówczas zostały przy ojcu. Matka "nie zmieniła miejsca zamieszkania ani pracy, a kontakt z Igą jej się urwał".

Iga Świątek: Czasami mam dosyć tego wszystkiego, co wiąże się z tenisem Polsat Sport Polsat Sport

Iga Świątek Al Bello AFP

Iga Świątek CHARLY TRIBALLEAU AFP

Iga Świątek wraz ze swoim ojcem Tomaszem Artur Widak / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP