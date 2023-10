Mało znany fakt z życia Świątek i Linette. Kiedyś połączyła je pewna kwestia

Do końca 2021 roku Iga Świątek bardzo często lubiła łączyć grę w singlu i deblu, starając się rozwijać w ten sposób swoje umiejętności. W niedawnym wywiadzie z Tomaszem Lorkiem z Polsat Sport , raszynianka tłumaczyła, dlaczego to się zmieniło i skupiła się wyłącznie na singlu.

W 2021 roku kilka razy była taka sytuacja, że ciężko mi było - jeśli chodzi o taką energię mentalną i fizyczną - dotrwać do końca turnieju z takim pełnym zaangażowaniem i takim nastawieniem na wygrywanie. Jak grałam codziennie, czasami nawet po dwa mecze i nie miałam do końca czasu, żeby się właśnie zregenerować i zresetować. Nie miałam czasu, żeby nie myśleć o tenisie przez chwilę, a ten balans jest dla mnie właśnie bardzo ważny. Dlatego w tym sezonie 2022 i 2023 zdecydowaliśmy się, że nie będzie debla.

Magda Linette do tej pory z powodzeniem łączy występy w grze pojedynczej i podwójnej. Można to zaobserwować chociażby podczas rywalizacji w Pekinie, gdzie dotarła już do 1/8 finału singla i ćwierćfinału debla. 31-latka, która rozgrywa życiowy sezon, święciła też w tym roku spore sukcesy w turniejach wielkoszlemowych w obu kategoriach. W Australian Open dotarła do półfinału singla, a podczas US Open była w ćwierćfinale debla.