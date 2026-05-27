Mało znany fakt z życia Linette. To był moment. Wielka miłość zmieniła wszystko

Jeszcze nigdy w turnijeu głównym French Open naprzeciw siebie nie stanęły dwie tenisistki z Polski. Stanie się to dopiero w najbliższy piątek. Iga Świątek kontra Magda Linette.

To będzie trzecie starcie tych zawodniczek. Do tej pory mierzyły się poza Europą - w Chinach i USA. Po raz pierwszy zagrają w Europie. Tak się składa, o czym nie wszyscy jeszcze słyszeli, że areną zmagań będzie tym razem kraj przodków Linette.

Iga Świątek - Magda Linette. Rewanż za Miami 2026. Najlepsza polska tenisistka pała żądzą odwetu

Do pierwszego meczu Świątek z Linette doszło jesienią 2023 roku. W 1/8 finału China Open dominacja Raszynianki nie podlegała dyskusji. Wygrała gładko 6:1, 6:1. A potem sięgnęła w Pekinie po tytuł.

Na kolejna konfrontację trzeba było czekać aż do przedwiośnia 2026. To była II runda Miami Open. Iga zaczynała od tego spotkania turniej i... niespodziewanie poległa 6:1, 5:7, 3:6.

Dla najlepszej polskiej tenisistki oznaczało to zakończenie fantastycznej passy. Licznik wygranych turniejowych meczów otwarcia zatrzymał się na 73. Seria zwycięstw trwała od sierpnia 2021 roku.

Po potknięciu na Florydzie w obozie Świątek doszło do tąpnięcia. Z posadą pożegnał się trener Wim Fissette. Jego miejsce zajął Francisco Roig, były członek sztabu szkoleniowego Rafaela Nadala.

Obecny opiekun Igi był obecny na środowym meczu Linette z Jeleną Ostapenko, wygranym przez Polkę 6:2, 2:6, 6:2. Teraz to Hiszpan przygotowuje plan odwetu za Miami. Ma pełną świadomość, że dla jego podopiecznej będzie to spotkanie o sporym ciężarze gatunkowym.

Ze sportowego punktu widzenia nie odegra to żadnej roli, ale część internautów zwróciła uwagę, że... Linette zagra na ziemiach swoich przodków. Pochodzenie jej nazwiska rzadko znajduje się w węższej orbicie zainteresowań. Tymczasem historia okazuje się dosyć ckliwa.

Jak informują m.in. NaTemat.pl oraz serwis Historia Polskiego Tenisa, początek rodu to pokłosie miłości żołnierza armii napoleońskiej do Polki zamieszkującej niegdyś obecne tereny Wielkopolski. Bagatela - sprzed 200 lat.

Linette wielokrotnie podkreślała, że zadaje sobie sprawę ze swoich francuskich korzeni, ale zawsze w stu procentach czuła się Polką. Teraz jej paryski pojedynek z byłą liderką światowego rankingu zapowiada się fascynująco.

Magda Linette

Magda Linette

Iga Świątek





