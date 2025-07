Majchrzak z wielką wiadomością dla Świątek. Wszystko na godziny przed finałem

Artur Gac, Interia: Znów będzie pisała się wielka historia polskiego tenisa, Iga Świątek stanie przed szansą wywalczenia szóstego w karierze tytułu Wielkiego Szlema. W dodatku na trawie, czego wydawało się, że jeszcze w tym roku nie mamy prawa się spodziewać.

Kamil Majchrzak, zawodnik najlepszej "16" Wimbledonu: - Zdecydowanie tak, jest to historia bez precedensu w polskim tenisie. To już było widać od początku turnieju, że Iga dobrze czuje się w Londynie na trawie, ma dobre nastawienie. Wyglądała ewidentnie, jakby polubiła się z tą nawierzchnią i wiedziała, jak chce grać, a do tego była dobrze przygotowana. Od startu turnieju gra naprawdę dobre spotkania, a jak pokazał mecz półfinałowy, im dalej w las, tym gra jeszcze lepiej. Ogromnie cieszę się, że tak to wygląda. I wszyscy już nie możemy doczekać się finału z Anisimovą.

Nie do końca rozumem da się ogarnąć to, co wydarzyło się w półfinale z Belindą Bencic. W praktyce na tej fazie turnieju powinny spotkać się zawodnicy na podobnym poziomie i w zbliżonej dyspozycji, a tutaj dochodzi do deklasacji, a nawet sportowego nokautu. Szwajcarka powiedziała na konferencji, że nie poczuła żadnego momentu, by Polka dała jej szansę załapać się do tego meczu.

- I właśnie mniej więcej tak to wyglądało, w tym słowach Bencic właściwie jest wszystko. Iga narzucała tempo, wiedziała co i jak chce grać, w związku z czym Belinda była najzwyczajniej w świecie bezradna. Iga w całym swoim tenisie w tym spotkaniu była bardzo konsekwentna i wyjątkowo efektywna w tym dniu. Dlatego myślę, że ten mecz tak się układał. Dochodziła jeszcze ranga półfinału, który nie pomaga w odwracaniu losów takich pojedynków. Nic tylko się cieszyć i trzeba trzymać kciuki, by Iga była taka sama w finale.

Co podpowiada ci tenisowe doświadczenie, sportowa intuicja i "nos" - czy fakt, że Świątek i Anisimova dotąd nie rywalizowały w seniorskim tourze, a biorąc pod uwagę, jak bardzo analityczna lubi być Iga, będzie w jakiś sposób delikatnie działał na jej niekorzyść?

- Myślę, że Iga ze swoim sztabem przygotuje się w możliwie najlepszy sposób. Na pewno mają dużo materiałów i będzie wiedziała, na czym opierać grę. Na pewno, jako że nie grały ze sobą od jakiegoś czasu, na nowo będzie musiała sama zobaczyć i poczuć, jak reaguje na piłkę Amandy i odpowiednio się do tego dostosować. Ale ja wierzę, że jako że jest to już jej szósty finał... Okay, pierwszy na Wimbledonie, ale ogólnie rzecz ujmując szósty w karierze, za nią komplet zwycięstw w pięciu, więc ma znacznie więcej doświadczenia, a do tego rozegrała naprawdę świetny mecz półfinałowy. Wierzę, że jeśli będzie w stanie narzucić własne tempo, to uważam, że wygra to spotkanie. Same suche liczby przemawiają za nią. Oczywiście to jest tenis, a Anisimova w swoim półfinale pokonała Arynę Sabalenkę, natomiast Iga prezentuje inny styl. Dlatego w dalszym ciągu podtrzymuję, że jeśli będzie w stanie realizować własne tempo i Amanda jej na to pozwoli, to myślę, że będzie dobrze.

Podczas tego Wimbledonu, który zakończył się także życiowym sukcesem dla ciebie, a Iga była pytana o ciebie na swojej konferencji prasowej, mieliśmy okazję zamienić kilka słów lub zdań?

- Najczęściej tylko się mijaliśmy. Natomiast za każdym razem, gdy natknęliśmy się na siebie, chwilkę mieliśmy okazję porozmawiać.

Czy w twoim menu jest już także słynna za sprawą Świątek nie tylko na cały Londyn lekka, sezonowa polska potrawa, czyli makaron, truskawki i na przykład jogurt?

- Jak byłem młodszy, to czasami zdarzało się, że jadłem to danie. W ostatnim czasie nie miałem okazji, ale od momentu, gdy Iga o tym wspomniała, przypomniałem sobie, że faktycznie tak było, ale nie miałem jeszcze okazji ponownie skosztować tej potrawy.

Która jest teraz u ciebie godzina?

- 23:15.

To w którym kierunku ruszyłeś z myślą o kolejnym swoim starcie?

- Byłem w Monachium, a w sobotę przenoszę się do Gstaad do Szwajcarii na turniej rangi 250. Pierwszy mecz rozegram w poniedziałek lub wtorek.

Życzę, żebyś już płynął tylko na tej wysokiej fali, na którą wskoczyłeś nad Tamizą.

- Dziękuję bardzo, dziękuję serdecznie!

Rozmawiał Artur Gac, Wimbledon

Polsat Sport Polsat Sport

Iga Świątek, Wimbledon 2025 DAISUKE URAKAMI AFP

Kamil Majchrzak CHOLEWINSKI MARCIN Newspix.pl

Iga Świątek Tolga Akmen EPA