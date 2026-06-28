Majchrzak przetestował formę Sinnera. 90 minut gry z liderem ATP w Londynie

W piątek odbyła się ceremonia losowania głównej drabinki Wimbledonu w singlu kobiet oraz mężczyzn. Swojego rywala w pierwszej rundzie poznał m.in. Kamil Majchrzak. Okazało się, że nasz reprezentant trafił na tego samego rywala, co w premierowej fazie Roland Garros. Przeciwnikiem Polaka będzie Alejandro Tabilo. Podczas wielkoszlemowych zmagań w Paryżu zawodnik z Chile zdominował Kamila, pewnie wygrał w trzech setach. Wtedy jednak Majchrzak wracał po długiej przerwie, brakowało mu rytmu meczowego. W dodatku od razu trafił na świetnie dysponowanego rywala.

Wydaje się, że tym razem tenisista z Piotrkowa Trybunalskiego ma więcej atutów do tego, by w końcu pokonać przeciwnika z Ameryki Południowej. Dotychczas posiada z nim bilans 0-2. Jak już panowie się spotykali, to zawsze wydarzyło się to w pierwszej rundzie podczas Szlema. Grali na korcie twardym, a także na mączce. Teraz pojawia się trzecia nawierzchnia do kompletu - ta najbardziej sprzyjająca Majchrzakowi.

Kamil błysnął już w tym sezonie na trawie, wygrywając turniej ATP 250 w 's-Hertogenbosch i pokonując na koniec trzech rywali z TOP 10. Dzięki temu zagwarantował sobie debiut w czołowej "50" rankingu. W dodatku ma pozytywne wspomnienia z ubiegłorocznego Wimbledonu, gdy dotarł do czwartej rundy. Zobaczymy czy uda mu się powtórzyć ten wynik. Spotkanie pomiędzy Majchrzakiem a Tabilo wyznaczono na wtorek. Wkrótce poznamy przybliżoną godzinę tego starcia.

Kamil Majchrzak i Jannik Sinner razem na korcie

Tymczasem wczoraj nasz reprezentant dostąpił sporego zaszczytu. 30-latek miał okazję trenować w Aorangi Park z... Jannikiem Sinnerem. Odkąd Włoch sensacyjnie odpadł w drugiej rundzie Roland Garros, walcząc z problemami zdrowotnymi, nie mieliśmy okazji oglądać go w zawodowych rozgrywkach. Wimbledon jest dla niego jedynym w tym sezonie występem na trawie. Wczoraj organizatorzy wielkoszlemowej imprezy pochwalili się w swoich mediach społecznościowych nagraniem, jak Jannik Sinner trenuje w tym samym czasie, co... Iga Świątek. Obrońcy tytułu grali na kortach ulokowanych tuż obok siebie.

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Później dowiedzieliśmy się, że sparingpartnerem Włocha był wówczas Kamil Majchrzak. Jak przekazał nam Mateusz Męcik, fotograf prowadzący profil ItTakesTennis, który miał okazję śledzić całe zdarzenie na żywo prosto z kortów w Aorangi Park, triumfator ATP 250 w 's-Hertogenbosch i lider rankingu trenowali ze sobą przez 90 minut. Nasz reprezentant mógł zatem przetestować, w jakiej dyspozycji jest numer jeden męskiego zestawienia po blisko miesięcznej rozłące z zawodowymi arenami.

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Można zatem śmiało powiedzieć, że to kolejne wyróżnienie dla Kamila i docenienie progresu, jaki wykonał. Jego dobra forma z ostatnich kilku tygodni została dostrzeżona przez jedną z największych gwiazd współczesnego tenisa. Wkrótce przekonamy się, jak obaj poradzą sobie podczas tegorocznej edycji wielkoszlemowej imprezy na trawie. Główne zmagania w Londynie potrwają od 29 czerwca do 12 lipca. Najważniejsze informacje dotyczące Wimbledonu można śledzić za pomocą specjalnej zakładki na stronie Interia Sport.

Kamil Majchrzak Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Jannik Sinner MARTIN KEEP / AFP AFP

Iga Świątek Anne-Christine POUJOULAT AFP





Kamil Majchrzak: Trawa wspiera mój serwis i paradoksalnie łatwiej mi się też na niej broni. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport