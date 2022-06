Maja Chwalińska zwyciężyła w pierwszej rundzie Wimbledonu , a jej wygrana ośmieliła niektórych do okrzyknięcia tenisistki "czarnym koniem turnieju". Gra Polki spodobała się m.in. Wojciechowi Fibakowi. "To jest niezwykły talent. Gra bardzo sprytnie i przypomina mi byłą szwajcarską zawodniczkę Patty Schnyder, która też grała lewą ręką. Maja gra niemal identycznie, też jej piłki zagrywane są pod górę. Pamiętam, że ze Schnyder nikt nie lubił grać. Młoda Polka przypomina mi też Agnieszkę Radwańską, Martinę Hingis i taką maleńką tenisistkę z Kanady Leylah Fernandez, również leworęczną, która zagrała w finale US Open w ubiegłym roku" - powiedział w rozmowie ze Zbigniewem Czyżem z Interii .

Miłe słowo pod adresem Mai skierował także ekspert tenisa i trener, a prywatnie mąż, Agnieszki Radwańskiej, Dawid Celt. "Brawo Majeczka, super ekstra!!! Spryt, inteligencja, gra z kontry, to jest cała Maja. Mega wynik" - cieszył się na Twitterze po jej wygranej.

Chwalińska może zapewne liczyć także na wsparcie swojej dobrej koleżanki, której nazwisko zna każdy fan tenisa. Mowa o... Idze Świątek.

Maja i Iga są równolatkami - obie urodziły się w 2001 roku. Przez chwilę razem święciły zawodowe triumfy jako juniorki, lecz ich dalsze losy potoczyły się inaczej. Świątek zaczęła odnosić ogromne sukcesy na arenie międzynarodowej, które doprowadziły ją na fotel liderki rankingu WTA, a Chwalińska była zmuszona przerwać karierę. Wszystko przez problemy ze zdrowiem. Jak sama ujawniła, zachorowała na depresję.

Dziś jest już dużo lepiej i zawodowe ścieżki obu pań znów się przecinają. Maja opowiada o tym krótko cytowana przez Sport.pl.

Iga jest wielką inspiracją dla wielu zawodników, zwłaszcza z Polski. Czy pytałam ją tu o rady przed debiutem? Myślę, że to trzeba przeżyć samemu. Każdy inaczej to wszystko przeżywa, ma inny charakter. Natomiast cieszę się, że w końcu jestem w turnieju, w którym jest też Iga - mówi.

Dodaje, że teraz, podczas trwania Wimbledonu, ma ze Świątek dobry kontakt. I przypominają się jej miłe momenty sprzed lat. "W wolnej chwili zjemy razem obiad, dawno tego nie było. Przypominają się juniorskie turnieje, wracają fajne wspomnienia" - zdradza.

