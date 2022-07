Magdalena Fręch i Iga Świątek odpadły, ale i tak zarobiły na Wimbledonie krocie

Pod kilkoma względami tegoroczna edycja Wimbledonu była wyjątkowa. Jednym z powodów była rekordowa pula nagród, która spowodowała, że nawet wygranie jednej, czy dwóch lub trzech rund, to spory zastrzyk finansowy.

Iga Świątek i Magdalena Fręch odpadły w trzeciej rundzie Wimbledonu

Łącznie do zarobienia na Wimbledonie tenisiści mieli 40,3 mln funtów (ok. 46,8 mln euro). Część z tej astronomicznej kwoty trafiła do Igi Świątek i Magdaleny Fręch - zawodniczek najdłużej reprezentujących Polskę w turnieju gry indywidualnej.



Fręch przegrała w trzeciej rundzie z Simoną Halep, a Świątek poległa z Alize Cornet. Mimo porażki, obie za dojście do tego etapu zmagań uzyskały 120 tysięcy funtów, a więc około 655 tysięcy złotych.

Wzrosnąć może jeszcze fortuna Fręch, bo ta wciąż utrzymuje się w boju deblistek. Już zarobiła w nim dodatkowe 33 tysiące funtów. Wraz z Beatrize Haddad Maią w 1/8 finału Polka zagra już w niedzielę 3 lipca.