Magda Linette nie wytrzymała. Tak reagowała na show Świątek i Osaki w Paryżu

W tym roku liderka światowego rankingu trafiła na naprawdę trudną drabinkę . Po dość łatwej do pokonania rywalce w pierwszej rundzie w kolejnym etapie rywalizacji po drugiej stronie siatki na Polkę czekała naprawdę trudna do pokonania przeciwniczka, a mianowicie czterokrotna mistrzyni wielkoszlemowa Naomi Osaka.

Jeszcze przed rozpoczęciem środowego meczu można było się spodziewać, że Polka i Japonka dostarczą fanom tenisa sporą dawkę emocji. Nikt jednak chyba nie mógł przewidzieć, jak zacięty będzie to pojedynek. Po sensacyjnej porażce Igi Świątek w drugim secie i fatalnym rozpoczęciu trzeciego seta fani raszynianki zaczęli obawiać się, że Naomi Osaka zakończy zwycięską passę 22-latki w Paryżu. Obrończyni tytułu w porę jednak odnalazła się na korcie i ostatecznie to ona cieszyła się z triumfu w tej batalii . O awans do kolejnej rundy drżała jednak aż do ostatniej piłki.