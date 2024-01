Maciej Musiał ostro pokłócił się z reżyserem. Poszło o… Igę Świątek [WIDEO]

Iga Świątek kolejny już sezon zakończyła jako liderka światowego rankingu kobiecego tenisa. Co prawda tuż po US Open 22-latka straciła prowadzenie na rzecz Aryny Sabalenki, jednak miesiąc później wróciła na szczyt w niesamowitym stylu. Po raz pierwszy w karierze wygrała ona kończący sezon turniej WTA Finals . Co więcej, zrobiła to pokonując po drodze wszystkie rywalki.