Łzy Świątek po meczu z Kasatkiną, Polka jeszcze bez awansu. Nagle przemówiła w ojczystym języku

Iga Świątek po raz kolejny awansowała do kończącego sezon turnieju WTA Finals, gdzie osiem najlepszych tenisistek światowego rankingu walczy o tytuł mistrzowski. Dla Polki był to powrót do rywalizacji po kilku miesiącach przerwy. Ostatni raz bowiem pięciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa zaprezentowała się na korcie podczas US Open, jednak w ćwierćfinale pokonana została przez Jessikę Pegulę.