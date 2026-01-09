Partner merytoryczny: Eleven Sports

Łzy, niepokój, a później koncert w meczu Igi Świątek. Tylko 57 minut Polki

Andrzej Grupa

Andrzej Grupa

Nie Hubert Hurkacz, a Iga Świątek tym razem zaczynała rywalizację w polskiej drużynie w spotkaniu United Cup. Rozgrywki te, zaczynające tenisowy sezon, weszły już w fazę pucharową - stawką rywalizacji Biało-Czerwonych z Australią było miejsce w półfinale i prawo gry w sobotę ze Stanami Zjednoczonymi. Ten mecz rozpoczął się zgodnie z oczekiwaniami naszej ekipy - wiceliderka rankingu WTA rozbiła 19-letnią rywalkę 6:1, 6:1. Choć w trakcie ich starcia był jeden bardzo niepokojący moment.

Twarz młodej kobiety w białej czapce sportowej i białym stroju, w tle rozmyte niebieskie barwy kortu tenisowego. W prawym górnym rogu umieszczone jest powiększenie jej twarzy, gdzie widoczne są skupienie i emocje.
Iga Świątek zagrała znakomicie z Mayą Joint. Po trzecim gemie z oczu leciały jej jednak łzy. I to był niepokojący momentRobert Prange/Getty Images & screen za Polsatem SportGetty Images

Belgia, Szwajcaria i Stany Zjednoczone - te trzy reprezentacje miały już zapewniony udział w półfinale United Cup, dziś w Ken Rosewall Arenie w Sydney o czwarte miejsce rywalizowały ekipy Australii i Polski. Tak jak Iga Świątek była faworytką w potyczce z Mayą Joint, tak Alex De Minaur, lider Australijczyków, był faworytem starcia z Hubertem Hurkaczem.

Tyle że Polak pokazał już w tych zawodach, że po blisko siedmiomiesięcznej przerwie prezentuje się już znakomicie, serwis też jest jego sprzymierzeńcem.

Zobacz również:

Hubert Hurkacz
Iga Świątek

To już pewne ws. Huberta Hurkacza na United Cup. ATP było bezwzględne

Andrzej Grupa
Andrzej Grupa

    Gdyby po singlach był remis 1:1, o losach awansu do półfinału decydowałby mecz mikstów. Tam nasz zespół zgłosił właśnie duet Świątek/Hurkacz.

    Iga musiałaby więc dwa razy rywalizować jednego dnia. Taką sytuację po raz ostatni miała 20 września zeszłego roku w Seulu. I wtedy też jedno spotkanie rozegrała z Mayą Joint.

    United Cup. Iga Świątek kontra Maya Joint w pierwszym meczu "polskiego" ćwierćfinału. Efektowna gra i zaskakujące łzy

    To było ich jedyne starcie, a z uwagi na pogodę, harmonogram turnieju WTA 500 w stolicy Korei Południowej był wtedy mocno zakłócony. Polka zagrała wtedy najpierw z Barborą Krejcikovą, rozbiła byłą mistrzynię Wimbledonu 6:0, 6:3. Po czym - po krótkiej przerwie - równie efektownie rozprawiła się z 19-latką z Australii. Skończyło się na 6:0, 6:2 - i zaledwie 66 minutach gry. A później zdobyła tytuł, swój trzeci w sezonie.

    Zawodniczka grająca w tenisa odbija piłkę na korcie podczas meczu drużynowego, w tle widoczna jest ławka z zespołem ubranym w żółte koszulki oraz duży ekran z napisem Team Australia.
    Iga Świątek wygrała już trzeci mecz w United CupIZHAR KHANAFP

    Teraz Maya połowę zdobyczy z tamtego spotkania miała już po pierwszym gemie, w którym wygrała cztery akcje z rzędu. A później była już niemal do końca spotkania "goniona" po korcie. Przekonała się, jak wielka różnica dzieli drugą i 32. rakietę świata. Zwłaszcza gdy tylko Polka zaczynała atakować przez jej forhend.

    Po trzecim gemie Polka, w charakterystyczny sposób, zacisnęła pięść, właśnie po raz pierwszy przełamała serwis rywalki. Po agresywnym returnie Australijka wyrzuciła piłkę w aut.

    Zobacz również:

    Magda Linette rywalizowała z Alexandrą Ealą o awans do półfinału WTA 250 w Auckland
    Tenis

    Linette walczyła z pogromczynią Świątek. Niżej notowana w półfinale po 97 minutach gry

    Mateusz Stańczyk
    Mateusz Stańczyk

      Za moment Iga usiadła na ławce w swoim boksie, przed nią klęknął Wim Fisette, a kamera pokazała.... skrzywioną twarz i łzy spływające z oczu Raszynianki. Był to niepokojący objaw, mocno zaskakujący. Na szczęście liderka naszej drużyny wróciła za moment na kort. I zaczęła rozbijać Joint. Była znacznie szybsza, każde jej mocniejsze uderzenie nie napotykało odpowiedniej reakcji po drugiej stronie siatki.

      Szybko więc zmieniał się licznik po stronie Polki, a ten po drugiej - wciąż tkwił na jedynce. Przyszło drugie przełamanie, a później jeszcze i trzecie, w czym sama Joint pomogła podwójnym błędem. A że i serwis nie przeszkadzał 24-latce, po 26 minutach zapisała partię na swoją korzyść - wygrała ją 6:1.

      Zobacz również:

      Jelana Rybakina kontra Aryna Sabalenka - tak wyglądało ew. zestawienie w półfinale WTA Brisbane po losowaniu
      Tenis

      Nie będzie meczu Sabalenka - Rybakina w Brisbane. Sensacyjna porażka mistrzyni

      Mateusz Stańczyk
      Mateusz Stańczyk

        Trudno było spodziewać się innego scenariusza w drugim secie, nie było na to po prostu szans. Joint miała jeden dobry moment, w drugim gemie, gdy ze stanu 0-40 była w stanie wygrać pięć kolejnych akcji i wyrównać na 1:1, a za moment dołożyła punkt przy serwisie Polki. Na więcej Iga już nie pozwoliła, różnica zrobiła się olbrzymia. W umiejętnościach, szybkości gry.

        Zrobiła się jeszcze większa przepaść niż w pierwszej partii, po 57 minutach sędzia Marija Čičak ogłosiła zwycięstwo naszej zawodniczki. 6:1 i 6:1 - to końcowy rezultat.

        O godz. 9.00 rozpocznie się spotkanie De Minaur - Hurkacz.

        Australia - Polska - w ćwierćfinale United Cup 0:1
        • Maya Joint - Iga Świątek 1:6, 1:6
        • Alex De Minaur - Hubert Hurkacz (od godz. 9)
        • mikst po zakończeniu singli

        Relację "na żywo" ze spotkania Igi Świątek z Mayą Joint można znaleźć TUTAJ.

        United Cup (K)
        Faza pucharowa
        09.01.2026
        07:30
        Zakończony
        Wszystko o meczu

        Zobacz również:

        Iga Świątek pokonała Mayę Joint w United Cup
        Iga Świątek

        Wygrana Świątek, a potem takie słowa o Hurkaczu. "Nie jestem wróżką"

        Maciej Brzeziński
        Maciej Brzeziński
        Tenisistka w białej czapce i czerwonej spódnicy odbija piłkę na niebieskim korcie z widocznym napisem SYDNEY.
        Iga ŚwiątekMark EvansPAP/EPA
        Maya Joint
        Maya JointWilliam WestAFP
        Iga Świątek: To był dla nas bardzo pozytywny dzień. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

        Najnowsze

      • Piłka nożna
      • Żużel
      • Zimowe
      • Koszykówka
      • Sporty walki
      • Siatkówka
      • Hokej
      • Piłka ręczna
      • Tenis
      • Motorowe
      • Inne
      • Redakcja