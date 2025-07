Dla 28-latki była to wyjątkowa, historyczna chwila w jej karierze , bo po raz pierwszy przyszło jej się cieszyć z awansu do ćwierćfinału Wimbledonu . A jest to tym większy sukces, że przecież dopiero 15 miesięcy temu witała na świecie swoją córkę - Bellę, która teraz towarzyszy jej podczas wyjazdów na kolejne tenisowe imprezy.

- Szczerze mówiąc, to jest niesamowite. Jestem naprawdę dumna z siebie i mojego sztabu. Wykonaliśmy kapitalną pracę, trenując przed powrotem. Cieszę się tym wszystkim. Na ten moment jest łatwo podróżować z córką, choć myślę, że z czasem stanie się to trudniejsze. Ale cudownie jest dzielić wspomnienia jako rodzina. Jaksobie z tym radzę? Nie wiem, jak każda mama. Więc szacunek dla wszystkich mam - powiedziała po wygranym meczu Belinda Bencic.

I dzieląc się swoją radością, dodała: - Zawsze zatrzymywałam się na czwartej rundzie. To było dla mnie bardzo ważne, by dziś przez nią przebrnąć i przedostać się do ćwierćfinału. To szalone. To naprawdę spełnienie mojego marzenia. Tak, to naprawdę szalone. Jestem bardzo szczęśliwa.