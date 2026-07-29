Ludzie zaniepokojeni tym nowym zdjęciem Świątek z Toronto. "A gdzie trener?"

Katarzyna Pociecha

Oprac.: Katarzyna Pociecha

Do sieci trafiły najnowsze zdjęcia Igi Świątek prosto z Toronto. Do jednej z fotografii tenisistka pozuje m.in. z Darią Abramowicz i Maciejem Ryszczukiem. Do kompletu brakuje trenera Francisca Roiga. Ludzie z zaskoczeniem, a nawet i niepokojem, pytają, gdzie jest szkoleniowiec. Odpowiedź może jednak być bardzo prosta.

Iga Świątek i Daria Abramowicz
Iga Świątek i Daria AbramowiczMarcin CholewińskiNewspix.pl

Po prawie miesięcznej przerwie Iga Świątek znów wpada w turniejowy wir. Jest już na miejscu, w Kanadzie, gdzie lada chwila weźmie udział w National Bank Open 2026 w Toronto. Zawody potrwają od 2 do 13 sierpnia, a ceremonia losowania drabinki głównej zaplanowana jest na piątek 31 lipca.

W sieci pojawiają się już pierwsze migawki z Polką. "Iga Świątek przyjechała do Toronto i dziś wyszła na kort centralny, aby popracować nad swoim serwisem i returnami" - opisuje kanadyjski dziennikarz Mike McIntyre, publikując kilka zdjęć.

Do rywalizacji Świątek przystąpi nie tylko z nową energią, ale także w nowym stroju. Na kortach w Toronto oglądać ją będziemy w różowej kolorystyce. Do tenisistki barwami dopasowuje się jej psycholog, Daria Abramowicz.

Iga Świątek już w Toronto. Do sieci trafiło zdjęcie

Po sieci krąży zdjęcie Igi Świątek z częścią jej sztabu szkoleniowego. Na fotografii wykonanej w Toronto widać tenisistkę w towarzystwie m.in. psycholog Darii Abramowicz oraz trenera przygotowania fizycznego Macieja Ryszczuka. To dwie najbardziej zaufane Polce osoby, z którymi współpracuje od lat.

Do kompletu brakuje Francisca Roiga, co błyskawicznie wychwycili internauci. "A gdzie trener?" - dopytuje jedna z użytkowniczek platformy X.

Rozwiązaniem zagadki mogą być słowa samej Świątek, która już wcześniej przyznała, że Roig nie będzie jeździł z nią na wszystkie turnieje w sezonie. Ponadto niewykluczone, że Hiszpan przebywa w Kanadzie, lecz po prostu się nie fotografuje. Albo dołączy do podopiecznej w późniejszym terminie.

Świątek i Roig pracują ze sobą krótko, bo od początku kwietnia. Współpraca układa się dobrze, choć nie można mówić o przełomie, jeśli chodzi o wyniki. Na przestrzeni ostatnich czterech miesięcy, podczas których Iga szkoli się pod okiem Roiga, w żadnych zawodach nie wyszła poza półfinał.

Turnieje Igi Świątek pod wodzą Francisca Roiga:

  • WTA Stuttgart - ćwierćfinał
  • Madryt Open - 1/16 finału
  • Internazionali d'Italia - półfinał
  • Roland Garros - czwarta runda
  • Bad Homburg Open - 1/8 finału
  • Wimbledon - trzecia runda

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Świątek poszukuje drugiego trenera

Iga Świątek nie ukrywa, że nie zamierza poprzestać na współpracy z Roigiem. Chciałaby zatrudnić jeszcze jednego trenera. "Plany są takie, żeby Francis przepracował ze mną cały sezon. Ale w dłuższej perspektywie dużo sensu ma włączenie kolejnego trenera do zespołu" - mówiła w WP Sportowych Faktach.

Dlaczego? Sprawa jest prosta. "Mało który trener wytrzyma pracę przez 50 tygodni w ciągu roku i ciągłe wyjazdy. Jest to wymagająca praca. Drugi trener zawsze da trochę świeżości i innej perspektywy" - wyjaśniła.

Może sprawić, że relacja z pierwszym trenerem będzie się lepiej układała
- dodała.

Do wyboru drugiego trenera podchodzi poważnie i skrupulatnie. Chce sprawdzić kilku szkoleniowców i dopiero wtedy dokonać ostatecznej decyzji. "Sytuacja jest dynamiczna i będzie się zmieniać. Dam znać" - obiecała.

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